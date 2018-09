La otra mejilla

Esta semana, mientras los diferentes partidos se presentaban enfrentados a la opinión pública, la vicepresidenta Oltra pronunciaba una conferencia en la Universidad Católica de Valencia. Si el almuerzo con Casado el pasado fin de semana no resolvía las dudas en las gestoras del PP, los candidatos en el PSPV se dividían entre el 'abalismo' y el 'ximismo'. Incluso los simpatizantes de Podemos y 'los comunes' andan divididos entre 'pablistas' y 'montielistas'. Todo un espectáculo de microliderazgos de regional preferente incapaces de ensombrecer al macroliderazgo que Oltra ejerce en la macedonia de tradiciones políticas de Compromis.

Oltra llevaba muchos meses detrás de esta entrada triunfal en la UCV acompañada por el cardenal Cañizares. Sabe el valor que tiene para la sociedad en general, y para los votantes o simpatizantes católicos de su coalición en particular, una imagen de armisticio y reconciliación con la Iglesia. Recordemos que Oltra se enfrentó ácidamente con don Antonio por las críticas que realizó a las leyes que promueven la ideología de género y ella misma exigió a la Conferencia Episcopal que tomara medidas porque este cardenal «se apartaba del Evangelio». Olvidándose de sus prácticas políticas tradicionales, no sólo apeló a la Conferencia Episcopal el día 20 de mayo de 2016, sino que unos días más tarde, el 1 de junio, apeló a esta instancia porque consideraba que este cardenal generaba «un clima de odio».

Después de aclarar malentendidos y encuentros discretos de fontanería política, Oltra enfundó el hacha de guerra en la rueda de prensa posterior al consell del 3 de junio de 2016. Desde entonces reconoció en el cardenal un «referente» y arrinconó la discusión a la arena parlamentaria. Comieron juntos y selló las paces. Sin embargo, incrementó la guerra con las entidades católicas que desempeñan funciones socio-educativas, lesionó en público de manera inmisericorde el honor de las terciarias capuchinas, les retiró la gestión de los centros de menores y acentuó la cruzada inquisitorial de Compromis en la Consellería de Educación a lo católico. Clara muestra de una patología laicista de manual.

El relato de la vicepresidenta no estaba completo sin una imagen pacificadora con el Cardenal porque él es un «referente» para los votantes, incluso de Compromis. La segregación y el desprecio a la comunidad católica dentro del sistema socio-educativo y cultural valenciano no se repara con una pragmática y cosmética foto. A la Iglesia le gustaría pasar de la excepcionalidad electorera a la normalidad democrática, de la segregación institucional a la integración cívica, y -sobre todo- de un desprecio visceral implícito a una estimación sincera, tacita y no instrumental. Como muestra inexplicable, pero comprensible, de buena voluntad, Cañizares ha recordado una vieja lección: poner la otra mejilla.