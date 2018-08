MEDICINES ANTIGUES

Quan vas a la farmàcia i veus que se despachen tantes receptes, t'enrecordes dels dies de postguerra i allí anaves per molt poca cosa: pel Ceregumil, Cerebrino Mandri, aspirina, unes Juanoles, l'oli de ricí, magnesia o bicarbonat. Potser fora perque, llavors, si u se trobava molt mal se quedava en casa i era quan l'ama traïa en dansa pots, perols i cassoles per a fer una decocció o un beurage. Puix, se pensava que si no millorava el malalt, temps hi hauria per cridar al mege, qui, si no estava de cacera eixa semana, corrent el visitaria. Hui, no tindria temps, puix li caldria més estar prescrivint receptes que auscultant.

Ahir, cataplasmes, per un no res, ben calentetes te posaben en el pit, esquena o pancha a fi de curar-te la tos, el dolor muscular o l'empachament. Això i un montó d'aixarops, tintures, ungüents, bafs, sucs que lo mateix se feen en unes herbetes dutes del secà que en unes fulles d'arbre de l'horta o brosses de vora séquia. Tot te podia curar, o, a lo manco, no t'empijorava. Aixina que, igual te feya la yaya una tissana de les fulles de la carchofera, que una infusió d'api, o un empastre en les llavoretes d'anís. No hi havia dòna en el poble que no sabera menys d'una dotzena d'estes fòrmules de curar, a les que s'ajuntaven les que li dia la veïna de figuera o de terrat. Pero este modo de sanar gràcies a les plantes no era ocasional -per haver passat una guerra i no tindre diners que gastar-, no; era lo normal, lo tradicional, i, com sempre allò havia anat be, pensaven els nostres majors que no calia canviar, per molt que l'investigació farmacèutica progressara. D'ahí que, rics i pobres, en eixes medicines se curaven o en aquélles els entretenien mentrimentres ells se sanaven a soles. Pero eixa afició o adicció d'automedicar-se la va tindre fins el papa Benet XIII -el Papa Luna- qui fixà la seua seu pontifícia en Peníscola entre 1411-1423. D'ell fón confessor i conseller nostre Sant Vicent Ferrer. Este papa creà una tissana que du el seu nom i que era un remei eficaç per a evitar els flats, mal de cap, hipertensió i malalties del renyó. Estava feta de llavors de coriandre, d'anís, comí, arrels de regalícia i canella; és dir, plantes que eren pròpies d'aquell entorn geogràfic. Fòrmula que l'arreplega, documentada en 1601, el mege Arnau de Vilanova en un dels seus tractats de Medicina.