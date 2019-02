Una Medicina con alas

La última intervención quirúrgica de un familiar me ha permitido comprender la densidad de las palabras de Henry Marsh (1950) en 'Ante todo, no hagas daño', conmovedor testimonio en primera persona de los triunfos y fracasos que se dan a diario en los hospitales: «Son contados los neurocirujanos que pueden sacar pecho. Nosotros llevamos a cabo cosas maravillosas, pero también terribles». Con este libro, el eminente cirujano inglés pretendió acercar al gran público la multiplicidad de riesgos, deficiencias, dudas y conflictos morales a los que se enfrenta una profesión que, si bien tiene una base científica, su práctica no está exenta de tristes infortunios. Es un relato escrito como catarsis de la tensión y las dificultades que traspasan su trabajo.

Y es que la limitación del saber humano se hace más dramática cuando está en juego la salud, el bienestar existencial o incluso la propia vida. Es esta una de las constantes históricas que ha llevado a un copioso número de médicos a emplear sus escasas horas de ocio en el ejercicio de la literatura. Ciñéndonos solo a nuestro país, Pío Baroja, Pedro Laín Entralgo, Gregorio Marañón, Luis Martín-Santos, Santiago Ramón y Cajal, Juan Rof Carballo, Jaime Salom o Juan Antonio Vallejo-Nágera son algunas de las personalidades que integran la espléndida nómina de profesionales de la medicina que, únicamente en la última centuria, cultivaron con éxito los distintos géneros literarios.

Para Fernando A. Navarro -médico, traductor, lexicógrafo y estudioso del lenguaje científico-, ello es así porque, al poseer la medicina la llave más segura para acercarse a las profundas realidades de la vida, es una profesión plenamente consciente de que el centro de su interés es el hombre en su conjunto, sin que nada de lo humano le resulte ajeno. Su actividad se desarrolla en torno a la vida y la muerte, la enfermedad y la salud, el sufrimiento y el bienestar, la soledad y la compañía, la incomprensión y la comunicación, la locura y la sensatez... Más aún, por estar en contacto permanente con las situaciones-límite que plantean estas vivencias íntimas en muchos pacientes, el médico -a diferencia de otros profesionales- contempla la naturaleza humana sin embozos, liberada de falsos pudores y barreras defensivas: tiene acceso como observador privilegiado a situaciones que otros seres humanos rara vez o nunca consiguen presenciar con la misma intensidad.

Esta inmersión en lo que el médico y poeta estadounidense W. C. Williams (1883-1963) denominó «los jardines secretos del yo» -los mismos ámbitos cuya temática abordan las grandes novelas, comedias, dramas, ensayos, cuentos y poemas de la literatura universal- constituye uno de los motivos por los que innumerables médicos se han dedicado a escribir. El otro es la liberadora sublimación que la creatividad literaria otorga a estos profesionales: lo que, en reacción compensadora y saludable, les permite elevarse y volar por encima de las limitaciones, zozobras, frustraciones y temores de su oficio. Lo concretó metafóricamente el médico escritor David Hilfiker (1945) cuando, para explicar su doble dedicación laboral, afirmaba que, mientras la medicina le aportaba sus raíces, la literatura le daba sus alas.

No puede ser de otro modo. A pesar de los espectaculares avances de las ciencias médicas, con demasiada frecuencia estas ni solucionan ni explican siquiera numerosas situaciones sanitarias a las que ha de hacer frente el profesional en su consulta diaria. Su propio saber le sitúa ante el abismo insondable de lo desconocido y, a la vez, ante la necesidad de dar sentido a los enigmas de la vida, de comprender mejor al ser humano y de ejercer de forma más eficaz su trabajo. Es entonces cuando incontables médicos acuden a la literatura para transformar su impotencia y desesperación en un acto afirmativo de creación. Allí encuentran las alas que les permiten alzarse sobre las fronteras surgidas en su relación diaria con la enfermedad y la muerte. Allí se hacen realidad las palabras de Marañón (1887-1960): «El revestir de arte los mismos sucesos que se han vivido con dolor tiene un sentido de sublimación que nos hace grato, o por lo menos llevadero, lo que sin ello sería doloroso tedio o insoportable pesadumbre».

Como el neurocirujano Marsh y tantos otros colegas suyos a lo largo de los siglos, los profesionales de la medicina escriben también para resistir la adversidad, para escapar a lo incomprensible, para resolver su imposibilidad de estar de acuerdo con la realidad, para aferrarse a la tabla que les salve del naufragio de sus límites y les lleve a una playa en calma. Allí, cuando plasman sobre el papel su batalla con la vida, inician su peregrinación hacia la espesura del misterio: calman la inagotable sed de Absoluto adherida a la condición humana, aclaran su horizonte y el de los demás, superan sus propias contradicciones, ven natural lo extraordinario y extraordinario lo natural, eternizan el instante y reubican en esta dimensión el lugar de la enfermedad y la muerte. Descubren, en definitiva, la necesidad de un humanismo integral que revele la verdadera grandeza de la persona y, encarnando las exigencias de su espíritu, la abra a los confines supremos de la existencia.