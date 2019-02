El mediador

Pedro Sánchez acaba de publicar un libro, suponemos que escrito por él, donde al parecer, profundiza en su conocimiento de la resistencia. Un mérito que nadie le puede discutir. Defenestrado por sus camaradas cuando se supo que estaba dispuesto a gobernar con el apoyo de los que tienen en el odio a España y a su Constitución su razón de existir, el político baloncestista logró emerger milagrosamente y abandonar el pozo donde lo habían arrojado. A Sánchez lo salvaron los militantes más radicalizados de su partido, quienes, aunque pocos, eran los que más se tomaban en serio las votaciones en los intrincados mundos orgánicos socialistas.

El presidente le dio la vuelta a la tortilla cuando todo lo tenía en contra; se trata de algo realmente prodigioso. Pero el prodigio tuvo una segunda etapa cuando Sánchez logró alcanzar la Moncloa con el apoyo de los que aborrecen a España (es decir, a sí mismos). Y hacerlo con solo la cuarta parte de los diputados; algo sensacional. Y en esta ocasión, además, higiénico. Porque se trataba de acabar con la trayectoria de un presidente del gobierno que jamás hizo nada, palabrería y folletos lujosos aparte, por atajar la corrupción de su partido. Una delincuencia que alcanzó niveles estratosféricos.

Fue bueno para la democracia que se marchara el señor Rajoy, pese a sus logros económicos, sin duda importantes, y en buena parte alcanzados a costa de abrasar tributariamente a la clase media; y fue bueno que Pedro Sánchez, al poco de llegar al poder, dijera que iba a convocar elecciones pronto, y que la ciudadanía decidiese. Unas elecciones que, por cierto, bien pudo haber convocado Rajoy.

El sabio de la resistencia, sin embargo, no cumplió su palabra. Lo que, por otra parte, todo el mundo intuyó pronto. Y es por eso, porque era evidente que iba a faltar a lo prometido, que nadie se sintió engañado. Pero en política nada es gratis y ahora sucede que para seguir en la Moncloa, Sánchez está obligado a organizar un voluptuoso arsenal de concesiones al secesionismo encabritado. Desde sugerir un indulto a los políticos catalanes que muy previsiblemente serán condenados a largas penas de cárcel, hasta discriminar a favor de Cataluña la inversión del Estado. Lo que haga falta. Y como el muy cobarde y fugado Puigdemont ha pedido un mediador (¿internacional?) en las negociaciones entre el gobierno de la nación y el gobierno de la secesión, pues que venga el mediador. O el relator. Porque en todo se puede conceder para continuar en la Moncloa y vivir a fondo la pasión del narcisismo y de la audacia hueca. Ceder y ceder para que los separatistas aprueben los presupuestos de 2019, tanto los de Torra y Junqueras como los de la proetarra Bildu, sin olvidar a los untuosos independentistas del PNV. ¿Pero alguien creyó que no se iban a aprobar? Si lo creyó es porque no conocía a Pedro el Resistente.