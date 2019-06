Si echamos la vista atrás ¿qué ha habido de bueno, en la última semana, para esta ciudad y la Comunidad Valenciana? ¿Qué noticias positivas han logrado atravesar la barrera del silencio y entrar por su propio pie en los telediarios? Solo encuentro un par: de un lado, un valenciano, Fernando Villalonga, ha hecho una donación de pinturas a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos; de otro, un escultor de fama internacional, Jaume Plensa, ha inaugurado una preciosa exposición en los estanques de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y va a animar, durante todo el verano, el punto de mayor atracción turística de la ciudad.

Dos noticias, solo dos, sortean, al final de la semana, la mediocridad que parece invadirlo todo en este inicio del verano. Han pasado meses desde que se puso en marcha la máquina electoral, meses desde que fuimos a las urnas y la paralización de las instituciones es tan evidente, el bloqueo político es tan cerrado, que se empieza a hablar con naturalidad de la posibilidad de repetir las elecciones generales.

En la ciudad, ahora se ve, un partido le ha hecho una encerrona al que fue su socio y la situación provoca un estancamiento: las licencias se amontonan, las decisiones de calado no existen, y la institución celebra, entre ferias y cabalgatas, una inoperancia que causa sonrojo. Mientras tanto, los cargos proliferan en la administración autonómica y en el ámbito nacional está por ver que se llegue a una solución a lo largo del mes de julio. Pero esto son amenidades menores: Europa, que está también bloqueada, se juega este domingo, a cara o cruz, resolver sus conflictos institucionales.

Fernando Villalonga, después de larga ausencia, volvió el jueves a Valencia y habló, desde el ejemplo, de ese mecenazgo que no encuentra en España el clima favorable. No hacía falta insistir para que los espectadores pensaran en el vergonzoso trato que algunas izquierdas han dispensado a Amancio Ortega y sus decisiones en favor de la ciencia en la sanidad. No hacía falta insistir para que se hiciera evidente, una vez más, que la Fundación Hortensia Herrero sigue siendo el gran animador de una ciudad donde la acción del sector público se está quedando reducida, frente al generoso dinamismo del sector privado, a una colección de agrios funcionarios que se vigilan unos a otros con recelo y se dedican a poner pegas y dificultades a las inversiones, retardando cuanto pueden las licencias.

Solo la sociedad civil, a través de sus minorías mejor preparadas, mantiene encendida la llama moral en medio de una situación de estancamiento y burocracia, palabrería y oportunismo. Desde hace cinco o seis años el sector público habla y profetiza pero es el privado el que invierte y resuelve. El patrón que siempre veíamos en una Italia que lograba estar viva con esfuerzo gracias a unos empresarios que triunfaban por encima y más allá de la política, lo tenemos aquí ya, implantado y en activo.