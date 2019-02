Mayores, pero joviales y decididos

Entre las circunstancias variables que hay en la vida de las personas se encuentra la del envejecimiento o edad, hechos que pueden ser bien diferenciados. No siempre se envejece a la misma edad y también lo contrario, no siempre a la misma edad las personas se consideran envejecidas.

El organismo de los seres vivos está creado con fecha de caducidad, una pena, pero es así. Es eso que ahora se denomina obsolescencia, término que uno acepta resignado cuando le dicen que su lavadora lleva cinco años funcionado y lo que toca es cambiarla, por más que uno añore aquellos aparatos que duraban «toda la vida».

Desde que nacemos nuestro proceso vital fisiológico se renueva continuamente. La llamada apoptosis es la muerte celular programada que implica la destrucción de grupos selectivos de células en determinadas edades de la vida para que así continúe el proceso de maduración normal. Un claro ejemplo es la denominada «poda cerebral» que tiene lugar en los primeros años de la vida, cuya ausencia o retraso los neurocientíficos han relacionado con los Trastornos del Espectro Autista (TEA), el paradigma más significativo de los trastornos del neurodesarrollo.

Hay que recordar que estos cambios estructurales están supeditados al código genético que tenemos todos los seres vivos. Nada ocurre por casualidad y todo está programado. Solo el azar, la capacidad cognitiva y nuestra voluntad pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. La importancia de cultivar nuestra educación y el intelecto produce además cambios epigenéticos imperceptibles, pero a la larga consistentes, en el devenir de la humanidad.

Pero en ese hacer y deshacer del organismo, con el paso del tiempo, los procesos de regeneración no van siendo tan eficaces como para recuperar posiciones previas. Nuestra piel se renueva cada 28 días aproximadamente. No nos damos cuenta pero mediante un proceso que comienza en las zonas mas profundas, la piel se va renovado por capas hasta que las mas exteriores se destruyen. Pero esa regeneración no acaba siendo tan efectiva en edades mayores, como es bien visible.

Los aspectos fenotípicos del envejecimiento, lo que se ve, son mucho más expresivos en el transcurso de años que nuestra propia funcionalidad cerebral. Con la mayor edad no hay necesariamente una relación entre el aspecto de las circunvoluciones cerebrales y la función cerebral superior. Nos sorprenderíamos viendo como la imagen de resonancia cerebral en personas mayores puede mostrar una sorprendente amplitud de los surcos cerebrales, a modo de atrofias corticales, cuando no existe merma alguna de sus capacidades cognitivas.

Preguntémonos qué edad tendríamos si no supiésemos la edad que tenemos

Debemos resaltar la importancia de ejercitar positivamente nuestra propia percepción subjetiva respecto a la actitud que se tiene cuando se van cumpliendo los años, por ejemplo a partir de la jubilación. Preguntémonos qué edad tendríamos si no supiésemos la edad que tenemos. Uno debe actuar sin el peso de asumir la edad como una losa que nos condicione. Mejor sería si nos fijásemos en la relevante productividad que han tenido muchas personas mayores, como por ejemplo Verdi, que escribió su famosa opera Otello a la edad de 74 años, o el galán Robert Redfor que le vemos haciendo películas con más de 80 años.

Hay que evitar el ostracismo y deben cultivarse actividades que no sean solo de ocio sino que favorezcan la agilidad mental, a modo de entrenamiento y prevención de la posible merma de las funciones intelectuales. Los mayores empiezan a practicar el empoderamiento, esa palabra tan manida, respecto a su edad, a sabiendas que son un importante colectivo con un enorme potencial. Además de soportar en muchos casos la precariedad de sus descendientes están tomando conciencia de que si se organizan pueden ser decisivos a la hora de reivindicar sus pensiones o resolver unas elecciones.

Los partidos políticos tienden a escoger personas jóvenes que en teoría puedan suponer una renovación de planteamientos e ideas, pero no deben olvidar contar en sus filas con personas mayores con experiencia y que sean referentes para el colectivo de personas con más de 65 años. En 1960 en España eran el 8% de la población pero en la actualidad suponen ya un 20% del total de habitantes y si se descuentan los menores de edad, que no votan, la proporción es muy significativa. En 2018 eran un total de casi 9 millones de personas con derecho a voto.

Sería oportuno desarrollar programas de «Atención Temprana en personas mayores», como hacemos los neuropediatras en las primeras edades de la vida, derivando a los niños de riesgo, o con sospecha de padecerlo, a los denominados centros de desarrollo infantil y atención temprana, Cdiat. Ante signos de deterioro incipiente o su sospecha, no debe esperarse a ver la evolución. Hay que consultar con el especialista neurólogo o geriatra, a este último si lo encuentran, lo cual es harto difícil, siendo otra de las carencias de la sanidad en nuestra Comunidad Valenciana.

Las personas mayores deben tomar conciencia de su estado sin mirar a otro lado, buscando las mejores actitudes y reivindicando su papel influyente en el soporte y desarrollo social. Que se creen programas de detección y atención temprana en el déficit cognitivo ligero, además del severo. Que se implementen las actividades de ocio inteligente educativo y se favorezca el acompañamiento voluntario o el asistido, bajo el soporte público, especialmente en las personas mayores en riesgo de soledad. Y sobre todo que las personas mayores practiquen la jovialidad sin complejos, con espíritu creativo y solidario, que la vida sigue creciendo y los que les rodean también les necesitan.