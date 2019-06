Esas Matemáticas tan fascistas Fantasear con la Historia es tan aventurado como inútil pero a veces resulta inevitable PABLO SALAZAR Valencia Domingo, 9 junio 2019, 09:56

Intentar averiguar el signo de la Historia cambiando un determinado acontecimiento es un imposible (no sé si metafísico) que apenas sirve como distracción intelectual: ¿y si el XV Ejército alemán no se hubiera trasladado, habría fracasado entonces el Desembarco de Normandía? Y en ese caso, con la derrota aliada en el Día D, ¿estarían los nietos de Hitler paseándose todavía por los Campos Eliseos? (tesis, dicho sea de paso, poco probable si hacemos caso a los que afirman que el dictador nazi era impotente). Ya digo, un pasatiempo tan inútil como rico en posibilidades: ¿y si España en lugar de con Cataluña se hubiera quedado con Portugal?, ¿y si Estados Unidos no hubiera invadido Irak?, ¿y si Mariano Rajoy llega a presentar la dimisión, con lo que hubiera parado la moción de censura presentada por Pedro Sánchez? Apliquen el juego a lo que quieran, relaciones personales -¿y si no llego a ir a aquella fiesta en El Perelló en la que me fijé en esa chica de la melena rubia...?-, asuntos deportivos -¿y si en la final de la Copa del Rey la jugada de Messi en que se regatea hasta a su tía-abuela llega a entrar en lugar de dar en el palo...?-, y en definitiva de cualquier índole en la que cabe figurarse otro resultado. Pasado mucho tiempo, cuando un hecho ha dado lugar a otro y este a su vez a varios más de los que se han derivado otros tantos, el ejercicio resulta además de igual de inútil francamente complicado. Pero cuando el cadáver aún está caliente, ponerse a fantasear es mucho más sencillo. Supongamos, por ejemplo, que el famoso examen de Matemáticas en las pruebas de Selectividad en Valencia hubiera tenido lugar en una fase de poder del PP tanto en la Generalitat como en el Gobierno central. Demos por sentado que la reacción de los estudiantes hubiera sido la misma, protestar por lo que consideran una dureza excesiva y pedir su anulación. Vamos también a considerar que los responsables educativos tanto de la administración autonómica como de la estatal adoptaran igual actitud que los Marzà y Celaá, es decir, todo está bien, aquí no ha pasado nada, el examen es perfecto, se ajusta al plan de estudios, no vamos a cambiar la Selectividad, no va a haber una prueba única para toda España, no hay nada que negociar, no tenemos nada de que hablar. Todas las variables, idénticas a lo que está ocurriendo, salvo por el hecho, repito, de que en lugar del PSOE en el Ejecutivo central y el PSPV-Compromís en el valenciano estaría el PP en ambos. ¿Se lo imaginan? ¿A qué sí? Yo cierro los ojos y veo en una manifestación estudiantil que recorre el centro de Valencia y acaba ante la sede de los populares a Oltra, a Puig, al propio Marzà, a Ribó (si es por la mañana, por la tarde no), a los del STEPV, CCOO, UGT, Escola, Ca Revolta, ACPV, el Micalet y todo el aparato propagandístico habitual portando una pancarta acusando a la ultraderecha de arruinar el futuro de nuestros hijos por culpa de las Matemáticas fascistas. ¿Exagero?