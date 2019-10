En la década de 1980 aún trabajaban algunos 'matalafers' (colchoneros) en la calle de La Bolsería, donde se habían afincado bastantes profesionales de este gremio, quienes ganaron gran popularidad por su destreza en tal tarea.

Aficionada a contemplar fachadas que tienen profundas huellas del pasado, no había vez que al cruzar tan típica calle no alzase la mirada hacia el emblema de 'La Valenciana', una gran figura de madera colocada a la altura del segundo piso, pintada con muchos colores y con los tópicos de la peineta y el cestillo repleto de flores.

Aquella alegoría resistió allí años y años, con lluvias, con soles y con múltiples intentos de retirarla como pieza de colección etnológica urbana.

Por fin, un día desapareció lamentablemente de la escena, pero como recuerdo conservo datos de la charla que mantuve con Manuel Pérez, el colchonero que sobrevivía en aquel establecimiento, quien afirmaba que el trabajo se mantenía por la gente mayor, «los que se niegan a dormir en un colchón de goma-espuma o de muelles y prefieren el de lana».

«Los estilos -afirmó- no han cambiado: el parisino o de bordón que rodea la funda en forma de caja; el inglés: pespuntes y cuerdecilla forrada de tela; y el modelo a la española: redondo con las cuatro esquinas marcadas con ojetes y cintas».

El 'matalafer', orgulloso de su oficio, recordaba el tiempo en que las 'casas bien' requerían al colchonero para la renovación o limpieza de la lana del colchón cada temporada; un proceso que hacían con el manejo de dos varas (una corta y una larga), alzando el material al aire y golpeándolo con tres golpes cortos y uno más largo.

Manuel me consiguió las hojas impresas con versos de Maximiliano Thous, que musicó Miquel Asensi, englobados en 'Cançons per al poble', que me complace reproducir:

«Cluix, tac, tac, tac,

Cluix, tac, tac, tac,

Cluix, tac, tac, tac.

Singla i tira llana a l'aire / de presseta i a bon braç; quan mes forta la palissa ,/ molt millor l'estovaràs

Cluix, tac, tac, tac».