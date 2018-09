El tema de la semana pasada: el máster de Casado, el de Carmen Montón, el de Cifuentes... y ahora, la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y el 'peatón' -'Los pies en el suelo' se titula esta columna semanal- se pregunta en primer lugar: ¿qué es un máster? Respuesta sencilla: titulo que se obtiene, tras los estudios de una carrera universitaria, que facilita una especialización en un tema o área concreto. ¿Para que sirven?, sigue preguntándose el 'peatón'. Para saber más de un tema, para poder optar a un empleo... ¿para ser un político 'de 'prestigio'? Da la impresión de que sí, a la vista de los casos mencionados anteriormente. Bueno, no sé si prestigio, pero sí de presumir, de lucir currículum.

Pero el 'peatón' -con los pies en el suelo- se pregunta y lo hace con gran interés: discutiendo sobre los másteres o las tesis doctorales ¿se resuelve el tema de la inmigración, se crea más empleo, se pone punto final al problema catalán, se controla la corrupción? Bueno, el 'peatón' está interesado más que en los másteres o tesis de tal o cual político, en si miente o no miente. Porque fiarse de un político que miente sobre sus títulos es grave... ¿no mentirá también en sus propuestas para mejorar el bien de los ciudadanos?

En fin, que estamos asistiendo, en mi opinión, a las tradicionales cortinas de humo que tapan los problemas graves de nuestra sociedad. ¡Discutamos sobre los másteres y las tesis doctorales y el paro o la pobreza no serán objeto de debate, ni de iniciativas! A mi no me importa el tener uno o tres másteres, me importa solamente si demuestran con su seriedad que uno tiene preparación. A mi, de un político me importa su honradez, su afán por mejorar la vida de los ciudadanos y no por seguir pegado al sillón del poder. Desde luego, lo que me importa es que no mientan. Bueno, entre los másteres, el programa 'Gran Hermano' o semejantes, y la Liga de fútbol, tenemos distracción. Estamos en un momento grave para la sociedad: la superficialidad, el cotilleo lo llenan todo. ¡El imperio de las redes sociales!