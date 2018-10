MARZÀ 'EL INTEGRADOR'

El conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, es un tipo atrevido, desmemoriado e incongruente. La vida en Compromís es así, al sol que más calienta. El otro día, Marzà, extremista idiomático y ciclista frustrado, se descolgó en las redes sociales con un mensaje contra el Valencia Club de Fútbol por limitar la entrada a los aficionados del Hércules que no tenían en su poder ninguna de las 375 entradas que el club de Mestalla puso a disposición de los del Rico Pérez para el partido en el Antonio Puchades de Paterna. «Marginación» fue el término utilizado por el honorable conseller valenciano. Pensé que mis ojos nunca verían a un cargo de Compromís solidarizándose con una de las firmas vinculadas al empresario Enrique Ortiz, acostumbrado a mover los hilos en el sur de la Comunitat y presente el domingo en el palco de Paterna. Al margen de las idas y venidas de la política valenciana, me sorprende la bandera enarbolada por Marzà en contra de la marginación y discriminación. El honorable conseller acumula más de treinta varapalos judiciales por su política educativa y lingüística. Sentencias que remarcan negro sobre blanco que muchos de sus planes y programas son discriminatorios y que, por lo tanto, no trata de la misma manera a todos los alumnos de la Comunitat Valenciana. ¿Se acuerdan de aquella idea de otorgar directamente la certificación de conocimientos en inglés sólo a los estudiantes que hubieran escogido la línea en valenciano? El Tribunal Supremo ya se encargó hace unas semanas de vapulear con la ley en la mano las ocurrencias del conseller de Educación, Cultura y Deporte. De las de Marzà y de las de Mónica Oltra, estilete en la contraofensiva judicial para acunar a su compañero de partido y de Consell. La 'vice' también ha visto como su estrategia ha hecho agua. Oltra, que defendió con vehemencia que el dinero del fútbol por la multa de Bruselas al Valencia volviera a los valencianos, fue aquella que también puso el grito en el cielo porque el club de la avenida de Suecia se negó a abrir Mestalla al derbi femenino. ¿Se habrá sacado la vicepresidenta el pase de temporada -creo que son 30 euros- para ver al Valencia Femenino? Me juego una paella a que no. Marzà y Oltra son dos predicadores, la estrategia que siempre ha funcionado en Compromís. La política de camisetas no fue más que un continente sin contenido, ruido, fuegos de artificio para lograr la fama. Ahora, Vicent Marzà 'El Integrador' da lecciones sobre marginación. En Compromís primero disparan y luego preguntan. Estrategia de manual. Es cierto que el Valencia, envuelto siempre en ese halo de superioridad, toma muchas decisiones marcadas por la torpeza pero no es menos cierto que en Compromís siempre adoptan la táctica del Pisuerga.