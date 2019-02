Marzà el grafitero

Hay políticos que no engañan, que son lo que son, que vienen de donde vienen y que si acceden a un cargo público ponen en práctica, o lo intentan, su particular ideario. Vicent Marzà es uno de ellos. Activista de Escola, pancatalanista convencido, defensor a ultranza de lo público, sin matices, lo que implica obstaculizar en la medida de lo posible la enseñanza privada y la concertada, Marzà no hace más que aplicar su catecismo nacionalista e izquierdista. Y aunque en Cultura deja hacer, hasta el punto de que no parece el conseller de ese departamento sino únicamente el de Educación, a buen seguro que comparte la 'filosofía' que ha inspirado la polémica 'intervención' en el antiguo convento del Carmen, consistente en pintar con grafitis mil metros cuadrados de las paredes del histórico recinto. Cómo no le va a parecer bien una actuación que -pensará- con toda probabilidad conecta con el sentir y las inquietudes de la juventud valenciana. Porque al final, se trata de eso, de mostrarse muy cercano a los jóvenes, ser casi un colega, hablar su mismo lenguaje, quitarse el traje de político. Por eso, Marzà viste siempre como si estuviera de fiesta con su grupo de amigos un viernes por la noche. Y por eso, todos los marzàs de turno -de izquierdas sobre todo pero también de centro y de derechas- están tan atentos a unas redes sociales que piensan que son las que dan y quitan votos y, por tanto, ganan elecciones. A Marzà le tiene que haber parecido fenomenal que se llene de grafitis el Centro del Carmen, sin pararse a pensar que el mensaje que se manda a los incívicos que llenan con su pintura las persianas de los comercios, las marquesinas de la EMT, los trenes y los metros y hasta los muros de monumentos históricos es que todo vale, que si la Administración lo hace, lo consiente y hasta lo promueve ¿por qué no nosotros? Claro que este es el mismo Marzà que desde Educación -que como a todo buen nacionalista es el área que de verdad le preocupa- impulsa un Reglamento de organización y funcionamiento de los centros públicos de Secundaria que obligará a los padres a firmar por escrito su promesa de que ayudarán a sus hijos con los estudios. O el que ampara 'L'Escola canta', el 'proyecto educativo' (imposible no poner comillas cuando así se denomina oficialmente a semejante bodrio) que incluye canciones en las que, por ejemplo, se denuncia el papel de la «madre plomo» que controla al hijo, cuya orientación ideológica y espíritu adoctrinador no se le escapa ni al más ingenuo. Es más de lo mismo, un episodio más de esa pedagogía supuestamente progre que convierte al hijo/estudiante en víctima y a los padres en sospechosos. Y que precisa de un conseller grafitero que si pudiera se arrancaría con una de las canciones de 'L'Escola canta'.