Mary Calvo Poppins Arsénico por diversión El problema de la vicepresidenta es creer que sus argumentos van a ser aceptados como el jarabe multicolor por los niños MARÍA JOSÉ POU Sábado, 3 noviembre 2018

Cuando Carmen Calvo se reunió con el cardenal Parolin, más de uno hizo broma acerca del canalillo de la vicepresidenta del gobierno, no sé si por lo escaso, por lo impropio o por intentar desacreditar a la representante socialista sin más. Un gesto puramente machista y poco efectivo salvo para algunos aficionados al humor rancio de chistes grabados en casetes de estaciones de servicio. No creo que sea el primero ni el último canalillo con el que se haya encontrado el purpurado y, posiblemente, si siquiera sea el que le haya quitado el sueño o le haya hecho desempolvar el cilicio, si es que aún están en uso esas cosas.

El problema de la vicepresidenta no es su interpretación desenfadada del protocolo vaticano. En todo caso su falta de traductor para leer entre líneas la posición de la Santa Sede. Ésta nunca diría que no a exhumar a Franco pero tampoco afirmaría que sí ni pactaría ubicación alguna para sus restos. Seguramente se limitaría a decir «pues sí, sí...» lo que viene a ser un «allá se las compongan» y ella entendió como «tiene usted toda la razón». Inexperiencia vaticana de manual.

Lo grave de Calvo no es eso, sino su rol de Mary Poppins en la célebre escena del orden doméstico en la habitación de los niños, mientras suena «con un poco de azúcar esa píldora que os dan, la píldora que os dan pasará mejor». Ella lo hace con un chasquido de dedos y cree que todo va a ir a su sitio de forma automática. Lo mismo sucede con la vicepresidenta cuando piensa que sus argumentos, insostenibles, van a ser aceptados por los ciudadanos con la misma facilidad con la que los niños toman el jarabe multicolor de la institutriz más famosa del cine.

Decía ayer la mano derecha de Sánchez que el presidente nunca ha hablado de «rebelión» en Cataluña y cuando un periodista le recordó que lo hizo en el mes de mayo y está grabado en vídeo, su regateo fue decir que a ella le habían preguntado por el presidente y que cuando lo dijo no era presidente. Como respuesta no puede ser peor, por lo improvisada y torpe; como argumento no se sostiene y solo la salva a ella aunque no a su jefe; pero como estrategia ha sido la más desafortunada por lo reveladora. Según ese argumento, ella no ha mentido, porque técnicamente ha contestado sobre declaraciones del señor Sánchez desde la moción de censura. Ahora bien, si ésa es la norma de conducta y lo aplicamos a otros casos similares, el resultado no puede ser más preocupante.

Cuando Pedro Sánchez dijo que quien hubiera creado «una sociedad interpuesta para tributar menos» no tendría sitio en su Ejecutiva no era aún presidente del gobierno. Sin embargo, esa frase fue el detonante para dejar caer al ministro de Cultura. Así, si es válido que lo dicho antes no se aplica al presente, debería readmitirlo inmediatamente en su Ejecutivo. Con un poco de azúcar nos da la píldora, pero se le ve el truco y no en el canalillo precisamente, sino en la manga.