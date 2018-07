Con o sin permiso de la familia de Franco, de Pablo Casado o del comisario Villarejo, la noticia de la semana es la existencia de un lago de agua líquida bajo el hielo de Marte. Este hallazgo se produce en plena temporada vacacional, coincidencia que perfila una realidad curiosa: unos (los científicos) exploran las posibilidades de vida en el planeta rojo mientras otros (los turistas) conquistan territorios al alcance de casi cualquiera. El descubrimiento, no obstante, evidencia que el futuro ya no es lo que era, ni tan siquiera es terrenal; será marciano o no será. A saber en qué acaba convertido Marte: paraíso fiscal, basurero global, reserva natural para ricos, destino turístico... Cuando se establezcan las rutas espaciales con aquella superficie, espero que las mujeres no viajen en clase inferior a la de los hombres por descuido de última hora o por machismo, como sucedió con el pasaje del Barça; que Ryanair no cubra el trayecto para evitar caos mayores y que David Bowie esté allí esperándonos cual 'Starman'.