Esta semana hemos sobrevivido a terremotos, soportado diluvios y sufrido debates alrededor del vocablo 'mariconez' (cortesía del programa 'Operación Triunfo'). Sobre los azotes de la naturaleza, el ser humano tiene un margen de maniobra limitado; no sucede lo mismo con el lenguaje. Está bien que nos fijemos en cómo hablamos, en qué significa lo que decimos y en cómo podemos mejorar para ser más precisos, pero cualquier día lo políticamente correcto nos dejará sin palabras y, aún peor, sin ideas propias. El signo de los tiempos, además, es lo viral. Lo grave de cualquier polémica, al margen de la mayor o menor trascendencia del tema, no es tanto la fugacidad, sino la polaridad que desata entre los ciudadanos. Eso da miedo porque parece que pensar distinto a otros nos convierte en enemigos. Todavía necesitamos ejercicio y valor para respetar a quien piensa diferente, al que opina lo contrario a nosotros y a quien no comparte nuestra visión del mundo.