La mariconez

Uno de los himnos más populares de 'la movida' de los 80 era 'Cómo pudiste hacerme esto a mí', de Alaska y Dinarama, donde una mujer narraba cómo había atropellado mortalmente a su pareja por lo que ella consideraba una causa justa, los celos. En 'Chiquilla', de Seguridad Social, el relato hablaba de un hombre obsesionado con una chica a la que espiaba todos los días desde su ventana. Loquillo, en 'Dispararé', se ponía al servicio de su pareja admitiendo «tu perro soy; dime a quién ladrar» por no hablar de la titulada 'La mataré' donde exclamaba «que no la encuentre jamás porque sé que la mataré». También Loquillo versionó 'La mala reputación', de Paco Ibáñez, donde se hacía humor negro con ciegos, mancos y cojos. Pero no hace falta irse tan lejos. En una canción de 2015, Coti cantaba «no puede ser que estés tan sola con lo buena que estás», en una clara demostración de machismo y cosificación de la mujer inaceptable en estos tiempos. En los de la canción.

Cada vez que una letra antigua es causa de polémica, como ha ocurrido con un tema de Mecano, me quedo preocupada. Cualquier día la policía ideológica nos prohibirá el tango por su efecto nocivo sobre las conciencias. Pocas letras son tan políticamente incorrectas como las del chulo tanguero que desprecia a la mujer pelandruna abacanada, nacida en la miseria de un convento de arrabal.

Ahora ha sido cuestionada la canción de Mecano 'Quédate en Madrid', donde hablan de las carantoñas como «una mariconez». El término fue sustituido en un programa de televisión para enfado de Ana Torroja que también participa en él como jurado. Justifica la cantante que el uso de «mariconez» es solo coloquial y, sin duda, lo es porque ni siquiera es la forma correcta de referirse a una «mariconada». Cuestionar a Mecano a estas alturas resulta insostenible tratándose de uno de los primeros grupos, tal vez el primero, que lanzó como gran éxito una canción donde se hablaba abiertamente de lesbianismo. En España, hasta entonces, se había escuchado a El Titi con su «libérate» o a Antonio Flores contando la historia de Juan el Golosina pero pocas veces habían sonado en la radio canciones sobre amores entre dos mujeres. Ahora bien, salvando la acusación anacrónica sobre Mecano, parece inconveniente utilizar términos que hablen con desprecio de comportamientos propios de homosexuales. Es cierto que no es ésa la pretensión de la canción ni se sostiene ahora la vinculación entre sensibilidad y tendencia sexual, por eso pocos compositores repetirán estos tics antiguos. Sin embargo, cambiar un detalle tan light en una canción, lejos de mostrar respeto, evidencia una preocupante hipersensibilidad que interpreta como ataque algo que no lo es. La alerta ha de estar activada para luchar contra la homofobia aún presente, pero si salta al más mínimo apunte, quizás perderá fuerza y credibilidad frente a ataques mucho más reales y terribles.