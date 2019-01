La dramática situación que atraviesa Venezuela exige pronunciarse con claridad y compromiso. Sobre todo a España. Hacerlo es un deber de dignidad nacional. No cabe pues la equidistancia ni echar balones fuera. Sin embargo, Sánchez evita respaldar oficialmente a Guaidó para no irritar a Podemos, porque su continuidad en Moncloa depende de Iglesias, que una vez más ha demostrado su sumisión a Maduro poniéndose inmediatamente de su parte. Esa es la cuestión que explica la pasmosa tibieza exhibida por el Gobierno. Marear la perdiz para tapar lo obvio. A Sánchez le correspondía haber ejercido desde el primer instante un liderazgo inequívoco en defensa de los demócratas venezolanos sin esperar a nada ni a nadie. Es lo que hubiese realizado sin duda cualquiera de las grandes potencias comunitarias si su relación histórica con Venezuela fuera igual a la nuestra. Además, aducir que la respuesta española ha de estar necesariamente supeditada a la posición común de la Unión Europea es un argumento que no se sostiene. Falso por dos razones esenciales, amén de lo dicho. Primera, de carácter jurídico, porque el propio Tratado de Lisboa -Disposiciones 13 y 14 anexas al Acta Final- establece que las previsiones referentes a la política exterior y de seguridad común no afectarán a las responsabilidades y competencias de cada Estado en relación con la formulación y conducción de su política exterior ni a su relación con terceros países. Segunda, de alcance ético, porque es inaceptable enrocarse en la pasividad -invocando «la prudencia»- cuando el terror de Estado sojuzga el ansia de libertad de un pueblo masacrado por sus propios gobernantes que suman nuevas víctimas mortales cada día que pasa. Es la doctrina de la legitimidad moral indiscutida que asiste al alzamiento contra el tirano. Avalada por el Derecho Natural y la Filosofía del Derecho desde hace siglos. No hay por tanto vuelta de hoja. Maduro es un dictador sanguinario ante el que no caben paños calientes. Lo ha expresado Felipe González exigiéndole a Sánchez el reconocimiento de Guaidó y, de paso, mostrando también su desacuerdo con el papel mediador ejercido por Zapatero. Hasta Errejón ha borrado rápidamente todos sus tuits anteriores de apoyo al régimen. Ahora, desde luego, es preciso hacer memoria. En septiembre del año 2015 Pedro Sánchez -entonces líder de la oposición y acompañado por Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López- dijo que Maduro tenía secuestrada la democracia y estaba destruyendo las libertades. Desde entonces la situación en Venezuela ha colmado cualquier límite. Suena a guasa que en última instancia Sánchez intente guardar la ropa ante la opinión pública proponiendo a Europa reconocer a Guaidó si Maduro no convoca elecciones cuando el mundo entero sabe de sobra como este las falsea a las bravas. Por eso la actitud del presidente del gobierno resulta engañosa y cobarde. Ruin. Una vergüenza para España.