LA 'MARCHA DE LA SENYERA', UNS ACORTS OBLIDATS

La música sempre ha segut un art present des de que els humans prengueren consciència de combinar sons i construir melodies. La música en Valéncia ha segut i és un signe identitari, les seus bandes i societats musicals són l'expressió més constatable, pero hem gojat i gogem de grans compositors, interprets lírics i de música llaugera, cantautors i lo que és molt destacable un riquíssim folclor, sempre font inspiradora per a molts autors i molt diverses composicions.

En una de les tantes consultes a l'hemeroteca hem pogut rescatar dos artículs sobre una mateixa temàtica del gran musicòlec que fon Eduart López Chavarri. En ells tracta de les marches heràldiques de la ciutat de Valéencia; els titula 'Els clarins i timbals de la Ciutat', publicat en el número 13 de Taula de Lletres Valencianes (octubre de 1928), i 'Las marchas herádicas de la ciudad de Valencia', estampat en la revista Ritmo (maig-juny de 1933).

Curiosament nos parla de dos marches heràldiques, les dos interpretades per lo que ell nomena 'ministrers' municipals, grup format per tres trompeters i un timbaler, un conjunt l'orige del qual podria remontar-se als segles XVI i XVII. Estes dos marches són la «Marcha de la Ciutat», en la que Chavarri senyala que, desventuradament, és possible s'incloguera alguna fanfàrria final en epoca recent, peça que tambe la nomena com 'marcha d'a peu' per eixecutar-la els músics quan el Consell de la Ciutat es desplaçava caminant. L'atra és la 'Marcha de la Senyera', nomenada tambe 'marcha a cavall' puix era la que acompanyava a la Real Senyera quan esta era traslladada en vehícul o a cavall.

L'importància del símbol valencià ha segut tan notable a lo llarc de l'Història que sempre fon motiu de reverència per a la ciutadania, puix veya en ell encarnada la singularitat d'un poble; un emblema que gojà de guardia específica, el Centenar de la Ploma, que ha segut cantat i lloat pels poetes i que atenent a lo que nos diu Chavarri gojà d'una marcha musical especial que l'acompanyava en els seus trasllats.

El musicòlec indica en els articuls citats que no coneix de l'existència de partitures escrites d'estes peces i que segons l'informació a que tingué accés la transmissió de les melodies ha segut oral; fon precisamente ell qui feu les respectives transcripcions escoltant una volta i una atra la seua interpretació, revisant cada nota per a no comentre error.

Reproduïm les partitures que ell escriví reflectint la música de les dos marches, encara que lo ben interessant seria escoltar-les. Per als que hagen pogut assistir en alguna ocasió a la Processó Cívica del 9 d'Octubre o ad algun acte molt protocolari de l'Ajuntament de la Ciutat de Valéncia, segur que tenen en conte la melodia de la Marcha de la Ciutat, part de les notes musicals de la qual foren incorporades pel mestre Serrano en l'Himne Regional o Himne Valencià.

Molt interessant seria recuperar els sons de la Marcha de la Senyera, i que esta melodia fora incorporada per a acompanyar-la en el seu desfilar pels carrers de la capital valenciana el dia 9 d'Octubre, el dia nacional valencià.