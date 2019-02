Freno y marcha atrás, como en la obra de Jardiel. Pablo Casado quiere derogar la ley del aborto de 2010 y volver a la de 1985, que «no había ninguna necesidad de cambiar». Cualquiera sabe que los socialistas hacen leyes, digamos, progresistas, que a los populares no les gustan y luego estos no las cambian. Es el trato no escrito. Un día se nos rompe el teléfono, nos dan uno de sustitución y creemos llevar el cuernófono de 'Los Picapiedra'. Otros días no hay taxis o cualquier otro servicio y el mundo nos parece peor. Los transportistas murcianos (los camiones que llevan lechugas, por ejemplo) temen retroceder veinte años con la llegada del 'Brexit'. Según una catedrática de Derecho Mercantil, si hay un 'Brexit' duro, el 30 de marzo Iberia dejará de volar en Europa. Con 'El cuento de la criada' se suele dar mucho la brasa. También con las fotos de las iraníes en los años 60 y 70. No perderemos tanto. Pero las pequeñas cosas también se notan.