MARCELINO DEBE PENSAR

Asumamos la injusta realidad: Real Madrid, FC Barcelona y ahora también Atlético de Madrid tienen un trato arbitral y el resto de equipos de la máxima categoría, otro. Y Marcelino García Toral no entrena a ninguno de esos tres equipos citados anteriormente. A partir de ahí, sigamos. Hablamos del entrenador más expulsado de los actuales 20 banquillos que componen la Primera División. Algunas veces con el Valencia y la mayoría con otros equipos a los que ha dirigido anteriormente. No es un problema, por tanto, con el club ché. Es un problema que tiene el entrenador con alguien. Y ese alguien es, evidentemente, el colectivo arbitral. Para los árbitros de Primera hay una consigna clara: a los tres equipos grandes hoy en la Liga se les permite mucho más que a los demás, y al resto les trataremos según se porten o según me caigan. Cuestión que afecta al césped pero también a los banquillos.

A partir de ese axioma irrefutable, Marcelino tiene su fama entre los colegiados españoles, y no es buena. Pero no lo digo yo. Lo bueno de tener a un excolegiado reciente de Primera División como uno de los comentaristas en la radio es que te enteras de la verdad de lo que pasa sobre esta cuestión a los árbitros con Marcelino. Lo que ellos viven o han vivido y que los demás solo intuimos.

Y voy a resumirlo claro: para los árbitros, Marce es el típico 'tocanarices' -para ser suave- que pasa el partido radiándoselo a la oreja al cuarto árbitro, al asistente de turno o al árbitro si se tercia. A lo largo del partido, les hace continuas observaciones, comentarios con bastante clara intención -puyitas para ellos- que les van cargando: 'No me lo puedo creer', 'pero que está pasando aquí', '¿a ti te parece normal esto que hacéis?', es el tipo de discurso que los árbitros relatan del entrenador asturiano.

Marcelino no insulta ni falta al respeto a nadie -en ese sentido es muy respetuoso- ni hace más aspavientos que los demás -reconocido internamente por los que le pitan- pero su actitud y su verbo cabrea a los colegiados, mucho más que el resto de entrenadores de la máxima categoría. Y no le perdonan ni una. Esa es la realidad desde el otro lado.

Marcelino puede hacer dos cosas: seguir igual con la matrícula que lleva a sus espaldas hace años o cambiar su actitud para evitar más expulsiones. Con esto no le doy la razón a los árbitros, claro. Sé que no es popular esto que escribo pero solo relato lo que les pasa con Marcelino. Los árbitros no van a cambiar con él, si él no cambia. Y el Valencia le necesita en el banquillo todos los partidos. La elección es libre y la información es para ayudarle y gratis.