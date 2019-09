La marca España

España debe ser el único país que no gusta a algunos de sus habitantes. Es un caso extraño, único, digno de estudio. Nos gustaría conocer las razones por las que muchos españoles prefieren no aparecer como tales, esconder que lo son, mientras que son multitud, muchísimas más, las personas del resto del mundo que admiran a España, que apenas pueden vienen a España, por la vía legal o de estrangis, y que una vez establecidas, quieren ser españolas. ¿Por qué muchos españoles rechazan ser españoles, aunque no se van -reconoce que aquí se vive mejor-, mientras que muchos les envidian? Podían hacer un intercambio, y todos en paz. Lo acabamos de ver con la nueva formación política de Errejón, que ha cumplido las expectativas de 'dar el salto'. La escisión de Podemos se reinventó para concurrir a las elecciones de Madrid, por lo que se llamó 'Más Madrid'. Se cruzaban apuestas sobre cómo se llamaría para concurrir a la convocatoria nacional. La lógica mandaba que fuera 'Más España', ¿no? ¿Se atreverán?, se preguntaban muchos. Pues no se han atrevido. Lo han dejado en 'Más país'. Pero ¿qué pais?, ¿éste, aquél, el de las maravillas...? Subterfugios para no decir España. Les da vergüenza. ¿Cómo es eso? ¿Por qué les da no se qué a ciertos habitantes de un país concreto, España, citar claramente, con orgullo, el nombre del país del que son? El argumento que confiesan algunos es que decir España suena a la derechona y que a fin de cuentas España es una entelequia. Toma, y Francia, y Estados Unidos, y Argentina, y el río Duero, que no es más que la suma de sus afluentes, y el Annapurna, que apenas es una enorme roca que creció mucho, y tu familia, y tus vecinos, que te vinieron dados... Pero es lo que tienes, lo tuyo. ¿Cómo fiarse de quien se presenta para que le pagues el sueldo de representante pero amaga el nombre de donde somos?