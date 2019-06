Antes de cualquiera de nuestras elecciones hubo quienes plantearon a Pablo Casado presentarse en Cataluña con Ciudadanos. No es que fueran a bajar, es que era posible que el PP se quedara en nada. Que desapareciera de ese mapa. Pese al riesgo, Casado no quería perder la marca. No quiso. El único escaño por Barcelona en las elecciones generales obtenido por Cayetana Álvarez de Toledo demuestra lo difícil de la misión. Lo audaz de la decisión. Teniendo en cuenta las previsiones, el escaño (en alguien que cae tan mal a tantos) tuvo más de éxito que de fracaso. Sin embargo, Ciudadanos ha abandonado su lugar natural. Renunció a su marca en Barcelona. Ese corazón con freno y marcha atrás a propósito de Manuel Valls lo pone de manifiesto. Y luego está lo de Arrimadas, de segunda en Madrid. Desdibujada. Habrá que esperar la portavocía en el Congreso y que algún día sustituya a Albert Rivera, que ha demostrado ser peor político que Casado.