El pròxim 18 de març, el Valéncia CF complirà cent anys. Eixe dia de 1919, un funcionari aprovà els Estatuts del Valencia Foot-ball Club, prèviament acordats l'1 de març en una reunió en el Bar Torino, en la hui desapareguda Baixada de Sant Francesc, per Octavio Augusto Milego, Gonzalo Medina, Fernando Marzal, Andrés Bonilla, Pascual Gascó, Julio Gascó, Adolfo de Moya i José Llorca.

Aquella colla d'amics futbolers no podien imaginar que la seua iniciativa condicionaria les vides i els sentiments de generacions de valencians. Des d'eixos aficionats més acèrrims que lliguen irremissiblement la seua felicitat personal als èxits i els fracassos del seu equip, fins als que vivim el fútbol d'una manera més reposada a mida que anem complint anys; pero siga com siga, tots recordem vívidament moments i emocions lligades a les ventures i desventures de l'equip de Mestalla.

Un equip gran per història, per afició, per joc i per ambició, pero que sempre ha hagut de situar-se, especialment a partir dels anys 50, a l'ombra de Barça i Madrit: els eterns dominadors de les competicions futbolístiques espanyoles. La rivalitat valencianista en l'equip català i el castellà ha oscilat les últimes décades com si d'un pèndul se tractara, acompassant-se no sols als èxits dels blaugranes i els merengues, sino també, i no és un secret, als condicionants sociopolítics del moment, que sempre han tengut molt que vore (i que decidir) en el fútbol, com a espectàcul de masses i com a marea de sentiments sempre prests a ser manipulats i manejats per certs poders fàctics.

Tal volta el Valéncia no puga celebrar victòries i campeonats tan a sovint com uns atres equips, pero això té una virtut: la de poder assaborir més gustosament els triumfs. De fet, un servidor recorda perfectament el moment en que fon conscient de la seua definitiva afició pel Valéncia: el moment en que descendí a segona divisió, allà per 1986. Alguns pronosticaven que si el Valéncia continuava la seua decadència i baixava a segona B l'any següent, desapareixeria. Uns atres, encara que no recorde que en foren massa, feen gala de la seua afició per equips forasters, com si intentaren traure-nos als valencianets de l'erro de guiar-nos pel sentiment i no per la practicitat en la nostra perseverància valencianista. Pero fon aquell Valéncia «modesto» per als periodistes de la 'Villa y Corte', el de Voro, Giner, Fenoll, Sempere, Fernando, Quique Sánchez Flores, Arias, Subirats i Arroyo, el que conquistà definitivament el meu cor futbolístic.

Després vindrien la final de l'aigua, la década prodigiosa de les dos Lligues i les plorades finals de Champions en París i Milà, de la copa de la UEFA en Göteborg, del millor equip del món en 2004... I la crisis. Pero el Valéncia, en camiseta blanca o la de la Senyera, mes sempre en el rat penat en l'escut, continuarà omplint de sentiment els nostres cors.