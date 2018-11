EL MARATÓN Y EL MERCADILLO

Joan Ribó, el providencial 'batlle' de Valencia, no ceja en helenizar nuestra ciudad. Al mismo tiempo no deja de ocuparse por las colonias felinas. Recientemente hubo dos acontecimientos de 'caire' griego a. C. que no pasaron desapercibidos para los ciudadanos / as.

La helenización empezó con medio maratón en recuerdo de Filípides, fallecido el año 490 d. C., tras recorrer más de 42 kilómetros a toda 'karbantine' (calzado). Los excesos se pagan, pero para informar de la victoria de los griegos contra los persas una carta certificada y con acuse de recibo se hubiera extraviado.

Es de suponer que en la Grecia de Filípides no habría tantos habitantes, coches, bicicletas, patinetes eléctricos o de tracción animal, autobuses de la EMT, taxis, perros cagones o indefensos peatones como en la Valencia del siglo XXI, a la altura del año 2018 d. C.

Por consiguiente, el maratón (medio) del otro día indignó a todos los ciudadanos/ciudadanas, menos a los desdichados/as que corrían en calzoncillos, asfixiados y listos para un infarto a juzgar por sus rostros enrojecidos y congestionados.

Esclavos de la moda y del negocio que hay, sin duda, para algunos (cubiertos siempre bajo el sacrosanto lema de 'solidario') los aburridos participantes -¿o no hay otros modos de diversión que no fastidien al resto de los ciudadanos?- colapsaron la urbe, los conductores de los autobuses mostraban su enfado, los peatones -obligados a dar inmensos rodeos para llegar a sus domicilios- maldecían a Compromís y al fatuo 'payés' Ribó (¡las dos manos metidas en las 'butxaques' de los 'pantalons' durante una recepción oficial!: vi el testimono gráfico en este periódico), los automovilistas retenidos, con el motor apagado o encendido emitiendo CO2 a discreción.

Tras el anterior interrogante cabe aportar, al menos, dos explicaciones a este anormal fenómeno que se repite tres o cuatro veces al año. Una es, en mi criterio, el aburrimiento de las masas contemporáneas. Erasmo de Rotterdam escribió que «el que conoce el arte de vivir consigo mismo ignora el aburrimiento». Me gusta este pensamiento, imposible de ejercer en una sociedad de masas gregaria y abonada al 'efecto imitación' impulsado por el 'stablishement', las modas, los aborregados recitales de rock y las ponzoñosas televisiones.

Ribó conjuga la 'modernidad' del maratón con el espíritu rural -'de poble'-, su principal característica y de Compromís. ¿Por qué no se marcha con el maratón a otra parte y de paso goza de las esencias 'camperoles'? Le insuflarán más energía para su sacrificado trabajo diario.

Pero en vez de viajar con los maratones a Morella: maratón rompe piernas con muchas subidas y bajadas; a Ràfol de Salem; o a Benissa ('polp i missa': lo entendemos porque es ateo), nos trae los mercadillos de pueblo al centro de Valencia. Es un disimulado encubrimiento de que su corazón, su sensibilidad y su mente añoran el 'poble camperol'. Lo cual justifica por qué subvenciona a las entidades, grupos y empresas catalanistas tipo 'procés' con tanto despilfarro en euros.

Como los griegos permitían que en el Ágora «nubes de mercaderes instalaran sus tenderetes de madera o encañizados destinados a albergar mercancías variopintas» (José Carlos Capel), Ribó colma la plaza del Ayuntamiento de coles, lechugas, 'paraetes' con zapatillas, medias, calzoncillos de la añorada marca Braslip, sostenes Playtex (no era fácil desabrochar sus hebillas de la espalda), gafas de sol como las de Pedro Sánchez y un sinnúmero de artículos diversos y útiles para el hogar. Lo organiza semanalmente. Así vilipendia la plaza del Ayuntamiento. ¿No hay suficientes mercadillos en muchos barrios de Valencia? 'Vade Retro!', Ribó.

'Canguros de gatos'. ¿Ustedes sabían que hay quien se gana unos euros trabajando como 'canguro de gatos'? Se trata de cambiar un niño por un gato, y el aspirante -tras un examen obligatorio- ya es 'canguro de gatos'. Averigüen la dirección de 'El Jardí dels Gats' (Barcelona). Su propiedad dio la voz de alarma la noche de esa estupidez, 'Halloween', paralizando la adopción de este felino por si algunos quisieran realizar un ritual de gato negro. Señora 'rechidora de Benestar Animal', doña Gloria Tello. Ponga atención el año próximo, si todavía reside en el ayuntamiento.