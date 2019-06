Un mapa de la España desunida

A la espera de cómo queden los gobiernos autonómicos tras los pactos postelectorales y a la vista de los resultados de las elecciones autonómicas celebradas entre el 28-A (las valencianas) y el 26-M (el resto de las de régimen general) es evidente que conforme pasa el tiempo la España autonómica está cada vez más atrapada en un laberinto del que le va a resultar casi imposible salir. Hagamos un rápido repaso a la situación, comenzando por las comunidades que no estaban inmersas en el proceso electoral: de Cataluña poco hay que decir que no se sepa, en manos de partidos independentistas que apuestan abiertamente por separarse del Estado; el País Vasco está gobernado por un partido nacionalista, el PNV, decisivo en la política nacional y que ahora parece dispuesto a dar un paso más con la reforma del Estatuto en su progresivo e imparable alejamiento de España; Andalucía cambió de manos y está gobernada por el pacto de PP-Cs-Vox; en Galicia manda el PP de Feijóo, que ya sabemos qué PP es, parecido al que durante dos décadas gobernó la Comunitat Valenciana, condescendiente con el proceso por el que la lengua autóctona acaba sustituyendo al castellano; en Valencia, PSPV, los nacionalistas de Compromís y Unidas Podemos reeditarán un pacto que por la presencia del partido naranja y por los propios tics identitarios de los socialistas valencianos también registrará nuevos avances en el distanciamiento hacia lo español; en Navarra, aunque ha ganado el bloque de centro-derecha no es descartable que los socialistas acaben gobernando con los nacionalistas y gracias a la abstención de los radicales de Bildu; en Cantabria ha ganado un partido regionalista, el del mediático Miguel Ángel Revilla; en Canarias, Coalición Canaria tiene bastante opciones de gobernar con los socialistas; en Aragón, el PAR (Partido Aragonés Regionalista) parece que se inclina por mantener al socialista Lambán en la presidencia de la Diputación General; en Baleares, la socialista Francina Armengol tiene garantizada la reelección tras haber conseguido un mejor resultado que en 2015 a pesar de sus políticas identitarias y de corte nacionalista/catalanista que incluyen la imposición del catalán en colegios y Administración pública; en Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Asturias, Ceuta y Melilla, la presencia de partidos nacionalistas o regionalistas no es determinante. Añádanle a todo este mareo de siglas y posibles coaliciones el desmarque del presidente del PP del País Vasco al reclamar la «personalidad propia» de su formación o el de los dirigentes del Partido Socialista de Navarra respecto a Ferraz. La conclusión es clara: la suma de diecisiete comunidades separadas y con intereses contrapuestos no da un Estado unido y eficaz.