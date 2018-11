El Director General del Valencia ofreció una rueda de prensa 'de manual'. Eligió el momento más conveniente porque, aunque sólo sea por unos días, el poder desviar la atención y aligerar de presión al entrenador y al equipo en una tesitura tan delicada, conviene. Para ello se puso la diana en el pecho colocándose como máximo responsable e hizo propio el argumentario de Marcelino para encontrar justificación a todo lo que no está funcionando en el Valencia en materia deportiva. Lo hizo con la habilidad que le caracteriza tratando de desmontar el argumento de la clasificación como si este fuera banal: en la mayoría de partidos hemos merecido ganar, jugadores que han llegado tarde, otros que no están a su nivel, e incorporaciones -todos futbolistas contrastadísimos con trayectorias impecables- que, por no encontrar la inspiración, no ofrecen el rendimiento esperado. Lo mismo que el entrenador argumenta cuando le toca sentarse ante un micrófono. La teoría de seguir percutiendo con la misma estrategia hasta, como dijo Marcelino: «Derribar el muro». Y un servidor, al hilo de dicha teoría que comparten entrenador y director general, quiere quedarse con la sensación positiva de que lo tienen tan claro que pronto veremos los frutos de tal razonamiento materializado en una concatenación de resultados que ubiquen al Valencia en el lugar que todos queremos verlo. No quiero llegar a la conclusión de que se aferran a ese discurso tan ayuno de autocrítica porque no saben qué le pasa al equipo porque, a diferencia de otros pasajes de la historia reciente, en su caso, estamos ante dos profesionales experimentados que ya han demostrado su capacidad para enderezar el rumbo. Por otra parte, la unificacion de mensajes nos lleva a intuir que el matrimonio continúa bien avenido. Pero -llámenme resultadista o banal- sigo pensando que muy por encima del enorme caudal de datos que nos contó que ellos manejan y los demás desconocemos, sigue habiendo uno que sobrevuela por encima de todos los demás y que no sólo no es banal sino que es el dato crucial que otorga el pasaporte a la Champions. Ese dato (no sé si se lo habrá facilitado la empresa que han contratado, imagino que sí) dice que para jugar la máxima competición europea, ésa que te concede prestigio y estabilidad económica, hay que quedar entre los cuatro primeros y hoy el Valencia es el que hace catorce. Sé que es un análisis simplista pero no cuento con el asesoramiento estadístico que ellos manejan de la misma manera que tampoco comparto la idea de que el equipo ha merecido ganar tantos partidos. En cualquier caso, celebro que sí manifestase sentirse preocupado y que mantenga el nivel de exigencia que cambió el devenir del club desde su llegada. Será la única forma de encontrar el camino y, posiblemente, también sirva para, si el camino actual no sirve para derribar el muro, explorar otros. Porque no siempre el camino más corto entre dos puntos es la línea recta.