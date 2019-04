Hasta ahora, y desde hace ya demasiado tiempo, hemos abusado de la palabra 'final' para referirnos a un gran número de partidos que debía afrontar el Valencia en Liga. Ahora ya sí va en serio la cosa porque -aunque yo pienso que con 12 puntos más el Valencia estará en Champions- podrían no bastar con lo que ya no es que el margen de error se estreche sino que ya no existe. No queda más remedio que ganar los cuatro partidos que quedan y esperar al pinchazo del Getafe. Y un servidor, siempre convencido de que los equipos hay que sustentarlos desde atrás, ya viene desde hace algún tiempo diciendo y escribiendo que habría que salir de la 'cueva' y dar un pasito adelante porque llega el momento en el que sólo sirven las victorias. Cuando llegas con urgencias al final de una temporada, cuando has perdido terreno y estás cerca de recuperarlo, cuando quedan cuatro jornadas para finalizar el campeonato y necesitas sumar de tres en tres, no queda otra que salir a buscar la portería contraria y elevar el nivel de riesgo. Pero el equilibro es en el fútbol uno de los valores más preciados. Algo así como el Santo Grial que cualquier entrenador codicia para su equipo y que tan difícil es de conseguir. Y el miércoles en el Metropolitano el Valencia dio ese pasito adelante necesario para sumar los tres puntos. Hubo ambición ofensiva, desparpajo e intensidad sobrada para verle de cerca la cara a Oblak pero se perdió la fortaleza defensiva que tanto ha contribuido a la remontada del equipo en la clasificación de un tiempo a esta parte. Como decía Marcelino tras el encuentro: no es el campo del Atlético el mejor escenario para relajar los conceptos defensivos. El equilibro. La vieja 'teoría de la manta' que te deja los pies desnudos cuando la subes para cubrirte la cabeza. La 'manta' hay que dejarla en el sitio exacto para que nada quede al descubierto: ni tan atrás como para desaparecer en ataque, ni tan arriba como para perder la solidez atrás. La búsqueda del equilibrio corresponde al entrenador y también a los futbolistas que deben corresponsabilizarse ante la búsqueda de tan difícil hallazgo. El futbolista más talentoso del Valencia ofrece su mejor versión por dentro y así lo ha venido demostrando en las últimas jornadas. Cuando, por ausencia de Cherysev y falta de confianza de Marcelino en otros jugadores, el entrenador devuelve a Geuedes a la banda. Ahí, el portugués no ofrece el balance defensivo que el entrenador le exige y Marcelino lo fulmina abortando así su mejor baza ofensiva. Y el de Guedes es sólo un ejemplo. El miércoles el equipo disputó un partido vibrante de cintura para arriba en el campo más complicado de Primera pero no consiguió equilibrarse para detener las acometidas de un Atlético que tiene delanteros letales. Afortunadamente los rivales ligueros que nos esperan en las próximas semanas no tienen tal dimensión pero ni el equipo puede volver a meterse en la cueva ni puede volar alocadamente hacia la puerta contraria quedando con el trasero al aire. Equilibrio.