Tus manos en mis bolsillos Lo sorprendente no es la vocación recaudadora de Pedro y Pablo, sino la resignada aceptación con la que la hemos recibido CARLOS FLORES JUBERÍAS Miércoles, 17 octubre 2018, 10:09

Quién no se ha enamorado, o cuando menos se ha puesto tontorrón, tarareando aquella vieja canción de Salvatore Adamo cuyo estribillo aludía al efecto de unas manos en una cintura? Pues bórrese la sonrisa de la cara, estimado lector, estimada lectora, porque las próximas manos que va a sentir recorriendo su cuerpo serrano no van a posarse en su cintura, sino en su bolsillo; no van a tener por objeto seducirle, sino desplumarle; y no van a ser las de un romántico baladista con acento francés, sino las de ese dúo tan dinámico que integran Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. De profesión: sus tributos.

Y es que lo que esta singular pareja -tan carente de principios el uno, como sobrado de ambiciones el otro- nos prepara, no es sino una estratosférica subida de impuestos, que -cómo no- ya viene de fábrica provista del acompañamiento musical habitual en estos géneros: el de que su propósito no es otro que el de incrementar el gasto social, y el de que sus destinatarios no son sino los superricos, entendiendo por tales cualesquiera ciudadanos que cobren más que Vd., sea cual sea su salario.

Con todo, lo mas sorprendente de esto no es tanto la renovada vocación recaudadora de Pedro y Pablo, como la resignada aceptación con la que los españoles la hemos recibido. Que la izquierda proponga un incremento del gasto público no es una novedad: al fin y al cabo su mensaje ha sido siempre el de que el dinero de los ciudadanos está mejor en manos del Estado que en las suyas propias; que la misión de los poderes públicos -tan penetrantes a la hora de percatarse de las verdaderas necesidades sociales- es redistribuir la riqueza que las fuerzas del mercado -tan tontas ellas, y tan egoístas- se empeñan sistemáticamente en colocar en los bolsillos menos idóneos; y que las políticas públicas más inteligentes son las que se anuncian hoy a bombo y platillo y se empiezan a pagar después de las próximas elecciones.

En cambio, la mansedumbre con la que los ciudadanos aceptan estas iniciativas jamás dejará de sorprenderme. Mientras que en democracias largamente consolidadas como la estadounidense no hay propuesta fiscal que no sea objeto de un minucioso escrutinio -incluso de una severa censura- por parte de un electorado que tiene perfectamente claro que el lugar en donde debe estar su dinero no es otro que en sus bolsillos, entre nosotros es habitual creerse a pie juntillas las más infumables excusas con las que nuestros gobiernos nos embaucan cada vez que quieren subirnos los impuestos, para luego aflojar la bolsa reconfortados de estar contribuyendo a una España mas social, más ecológica y más solidaria. Y olvidándonos de que para repartir la riqueza antes es necesario haberla creado, y de que las libertades ciudadanas comienzan -la Historia es concluyente- por las más vilipendiadas pero las más esenciales de todas ellas: el derecho de propiedad, la libertad de empresa, la libre iniciativa privada.