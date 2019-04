No sé si un tema tan serio como el de las elecciones generales y autonómicas merece que recuerdo «el manguerazo» en los campos de futbol antes de los partidos. Para los no aficionados les recuerdo en que consiste. Dependiendo del equipo contrario o de que se quiera jugar más rápido o más lento se recurre a la estratagema de regar el campo con los aspersores más o menos. Bueno, un día antes o en la mañana del partido se corta el césped, también más o menos según la velocidad que se quiera dar al balón. ¿Efectivo? No lo sé, pero cuando se utiliza el «manguerazo» casi siempre, por algo será.

Estamos en campaña electoral -y ya hace días, aunque el campanazo de salida estuviera por dar-. Y todos los partidos están con «el manguerazo». ¿Cómo? Proponiéndoles a los electores aquello que «quieren» escuchar; haciéndoles promesas que «gusten» al sector más afín o indeciso. Nada de enfadar al elector con temas que «raspan», por ejemplo, impuestos, Cataluña, etc. ¿Después? Después con el escaño en el bolsillo... ¡parola, parola, parola! Y «el manguerazo» se utiliza también para facilitar los posibles pactos de gobierno: no poner sobre la mesa de las propuestas electores temas que puedan irritar a los partidos con los que se pueda pactar.

¿Los ciudadanos? ¡Eso es otro cantar! Los ciudadanos son los que votan, pero... ¡son tan fáciles de engañar, bien por ignorancia, bien por sectarismo, bien por comodidad! Sabido es, aunque no está de más el recordarlo por si se hace caso, que los políticos están para servir a los ciudadanos; es decir, para buscar el mejor bien posible para el bienestar de los ciudadanos, y hacerlo bajo el prisma de sus ideas de partido. Buscar el voto que proporcione el escaño y si te he visto, no me acuerdo, yo a lo mío, algo que he ocultado en pro del voto es... ¡trampa, añagaza, fraude! Pero así sucede, desgraciadamente. ¿Remedio? Solamente se me ocurre una cosa: que los ciudadanos reflexionemos seriamente sobre nuestro voto, que seamos conscientes de lo que depositamos en las urnas.