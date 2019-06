EL MANDO DE MARCELINO

El fútbol es de los pocos oficios en los que el subordinado gana más que el jefe. Es habitual que en una plantilla haya varios futbolistas que ganen más dinero que el entrenador, que es el responsable de poner, quitar y dar órdenes. En el Valencia también pasa y Marcelino no es, ni de lejos, el mejor pagado de la oficina. El verano pasado se me quedó grabada la reflexión que hizo el técnico asturiano al inicio de la tradicional charla de pretemporada con la prensa: «Los futbolistas aguantan a un entrenador dos campañas». Rápidamente retruqué y le dije: «Pues acabas de renovar por una más y ya sumará tres». Marcelino respondió: «Sí, pero soy yo el entrenador». De un plumazo, el técnico zanjó el debate y exhibió su capacidad de decisión sobre el colectivo. En una temporada el poder cambia de bando. Al inicio de cada campaña es el cuerpo técnico el que decide generalmente con quién cuenta y con quién no. Es el punto álgido del mando en manos del entrenador. Pero durante el desarrollo de las jornadas, el futuro está en manos de los jugadores, de esos que ganan más dinero que el técnico, de los que tienen en sus pies la posibilidad de que un equipo tenga éxito o fracaso. En la eficacia de cara a puerta siempre hay muchos componentes.

En un equipo con problemas, el vestuario siempre se impone y el entrenador acabará en la calle. Los teóricos subordinados son en realidad los que dominan y me creo que pueden echar a su técnico. En un período de éxito, como pasa en este Valencia, las diferencias se liman con un pacto de no agresión hasta el final de temporada con el objetivo de lograr una buena salida para todos. Nadie dijo nunca que Marcelino fuera un entrenador fácil. Su trayectoria le delata. La exigencia es necesaria pero insoportable y no todos los millonarios, porque los futbolistas lo son, soportan programas espartanos. Hay futbolistas a los que no les gusta el fútbol. La máxima de Marcelino se ha cumplido y en el vestuario ya hay gente que no soporta al entrenador. No lo digo yo, lo sabe el propio Marcelino. Lo que pasa es que el éxito de este Valencia le da al técnico asturiano una capacidad de decisión que no tendría si el presente no fuera el que es. De hecho, no estaría en el Valencia.

Marcelino se enfrenta a una nueva temporada con las manos libres para tomar las decisiones, más en las salidas que en las llegadas. Y por eso quiere sacar del vestuario aquello que le pueda generar un problema futuro. Lo pidió como condición para tomar las riendas de este Valencia y se cristalizó en nombres como los de Enzo Pérez, Diego Alves y Aderllan Santos. La fórmula funciona sustentada en el éxito deportivo y económico. No hay dudas y hay que dejar por ahora que el Valencia sea lo que Marcelino quiera que sea.