Desde un departamento oficial al que se le supone que debe saber, de oficio, lo que tenemos entre manos, desde luego problemas incluidos, se dirigió esta pregunta: «¿Cómo es que nosotros no tenemos las variedades de mandarinas de Sudáfrica?» Entiéndase el término 'nosotros' como un loable gesto de aproximación, solidaridad y compromiso con los citricultores valencianos en general, que están pasando malos momentos por el hundimiento de precios, a consecuencia, entre otras cosas, del aumento de la oferta de países terceros que afluye a Europa, con amplio consentimiento de Bruselas y de los gobiernos de países miembros. Y entiéndase, además, que el representante de instancias de la Administración que lanzaba tal pregunta lo hizo con la mejor voluntad, sumido en la creencia de que, tal como le llegaban las noticias del conflicto citrícola, Sudáfrica arruinaba parte de la campaña valenciana porque dispone de variedades de mandarinas que no existirían en nuestra citricultura, y de ahí su suposición al respecto.

Se le explicó que sí que existen tales variedades en la citricultura valenciana y española, e incluso desde antes que en Sudáfrica. Tal es el caso de las Nadorcott, Tango, Orri, Murcott... Con lo que se mostró más extrañado aún y exclamó: «Entonces, ¿qué es lo que pasa, dónde está el problema?»

Imaginaba -porque es fácil pensarlo así- que si dos contrincantes tienen iguales armas, al entrar en liza andaría la cosa equilibrada, sin lugar a quejas, y no cabría además plantear la necesidad de una reconversión varietal como se viene hablando y él recogía. Así que, qué pasa, pues, si tenemos aquí las mismas variedades que Sudáfrica, ¿eh?

Lo de los hemisferios, oiga, el del norte y el del sur. ¿Ya? No del todo. Fallaba algo. Sí, hombre, que cuando aquí es verano allí es invierno, y al revés. Todavía no, faltaba un esfuerzo más, y es muy comprensible que cueste, porque con la interconectividad global que existe hoy a todos los niveles, la disponibilidad de tantos dispositivos que convierten lo aparentemente virtual o distante en real y próximo, cuesta acabar de entender esas nimiedades de que haya diferencias estacionales, que los hemisferios terráqueos no se acoplen al unísono y que eso siga marcando diferencias para que uno no pueda tener de todo a la puerta de casa y todos los días del año.

Mire, le dijimos -miren también quienes mantengan dudas-, esas mandarinas están maduras en nuestras latitudes y nos las comemos a partir de febrero y durante marzo, abril, mayo, junio... Pero ocurre que allá abajo, en Sudáfrica, y en otros países del hemisferio sur, van a contratemporada, y están listas para recolectar y consumir en agosto, septiembre, octubre... Y entonces las traen a Europa (porque ellos están aumentando sus plantaciones para vender más en Europa), donde coinciden con las primeras mandarinas de España, que son las satsumas y clementinas precoces, que antes eran las reinas del baile y ahora se ven desplazadas por tal afluencia novedosa.

Moraleja: si en instancias superiores, donde se supone que deben saberse bien todo lo que corresponde al percal, andan tan a oscuras, será porque nadie de los afectados se ocupa de explicar a tiempo y sistemáticamente lo que toca, para evitar pasos en falso o acabar dándole palos al agua. Pero igual sería demasiado pedir.