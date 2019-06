Mañana puede ser verdad Una pica en Flandes La muerte de Chicho Ibáñez Serrador nos ha recordado que cuando no teníamos móviles éramos más libres ESTEBAN GONZÁLEZ PONS Lunes, 10 junio 2019, 09:41

La muerte de Chicho Ibáñez Serrador ha servido, como siempre ocurre, para que unos y otros pongan de relieve sus logros profesionales. Que fue un gran director, que inventó la ficción en la tele, que sus programas supusieron éxitos de audiencia. Sin embargo, al leer las crónicas que se han publicado, me ha quedado la sensación de que la nostalgia por aquel universo sencillo y bienintencionado, en que el 'Un, dos, tres...' juntaba a las familias al completo en la salita frente al televisor, pesa tanto en cada uno de nosotros como la pérdida de un realizador brillante. Con Chicho se nos ha ido algo más que un artista formidable. Chicho se ha llevado una parte de nuestras infancias, precisamente aquella parte que, en comparación con el mundo de hoy, nos parece más auténtica y más humana.

No me oculto, miro atrás con melancolía. Ya sé que por entonces el régimen de Franco agonizaba o estaba recién muerto, que la democracia era apenas una aspiración de concordia y que salíamos adelante entre miserias y estrecheces. Todo eso, lo sé. Pero, para mí que lo viví, la España del 'Un, dos, tres...', que también fue la de 'La Clave', 'El hombre y la tierra', 'A fondo' o 'Curro Jiménez', estaba mejor predispuesta y era más sana que la actual de la telebasura y los políticos en porreta. ¿Qué no éramos modernos? Pues no seríamos modernos, pero confiábamos unos en otros, nos divertíamos sin necesidad de escarnecer o humillar a nadie en particular y compartíamos confianza en un futuro sin odio ni rencor entre rojos y azules. La España del 'Un, dos, tres...' era ingenua, la de hoy es cínica.

Lo primero que hizo Chicho para TVE, antes que sus 'Historias para no dormir', fue una serie de ciencia ficción llamada: 'Mañana puede ser verdad'. En 1964, el año en que yo nací, se emitió un episodio titulado 'N.N. 23', el único de la serie que ha sobrevivido. En él asistimos a un porvenir en que una dictadura audiovisual basada en el 'telencéfalo', un invento que inserta el entretenimiento directamente en el cerebro de las personas, gobierna el planeta bajo la consigna: no hable, no piense, diviértase. Y está prohibido leer. Al final, fusilan al último poeta porque: «¿Para qué necesita el mundo un poeta?».

Pues bien, el 'telencéfalo' ya está aquí. No hablar, no pensar, no escribir, divertirse, es ya la consigna universal. Las redes sociales y la posverdad nos idiotizan como si fuéramos seres vivos sin sistema nervioso. El propio teléfono nos espía e intenta corregir nuestra conducta, como en '1984'. En este tiempo, aquella televisión que se parecía a la literatura, que se comentaba en el bar y no en Tuiter, que se veía acompañado, ha sido fusilada. ¿Para qué pues necesita el mundo un Chicho Ibáñez Serrador? Su muerte nos ha recordado a todos que cuando no teníamos móviles éramos más libres. Y más felices, aunque parezca lo contario.