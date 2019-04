Las manadas y nosotros Nos extrañamos de fenómenos que no hemos sabido anticipar y en los que la sociedad tiene gran parte de responsabilidad PABLO SALAZAR Valencia Domingo, 7 abril 2019, 09:47

Deberíamos no ser tan hipócritas, no escandalizarnos por fenómenos más que previsibles, no poner el grito en el cielo cuando ya es demasiado tarde, no buscar responsabilidades ajenas eximiendo las nuestras, las de la sociedad en su conjunto y la de cada uno de nosotros. Porque por ahí no vamos a arreglar el problema, si es que tiene arreglo. Ahora nos alarmamos ante unas manadas de jóvenes, y a veces hasta de menores de edad, que asaltan, abusan y violan a mujeres o a niñas a las que no se conforman con humillar sexualmente y utilizar como si fueran un trozo de carne para satisfacer sus instintos más primitivos sino que además graban para poder presumir ante sus colegas y difundir su fechoría en unas redes que lo tragan todo. Repasen ahora mentalmente las series y películas -americanas en una primera etapa y españolas con posterioridad- en las que la virginidad de un estudiante ha sido el argumento principal y el motivo de burla, escarnio y hasta acoso al implicado, un ser raro y fracasado por no haber estado nunca con una mujer, lo que acaba convirtiéndose en una enfermiza obsesión. Piensen seguidamente en una educación sexual, por llamarla de algún modo, que ha pasado de considerarlo todo pecaminoso a ofrecer cursos prácticos de masturbación, y en una moral sexual que ha evolucionado desde la imposición religiosa de que las relaciones entre un hombre y una mujer sólo son posibles dentro del matrimonio y con el único fin de procrear al triunfo del nuevo canon asociado a un régimen de derechos sin obligaciones basado en el «folleu, folleu, que el món s'acaba». Pero lo mejor estaba por venir, la pieza maestra sobre la que gira todo el engranaje, la herramienta que ha puesto a disposición de jóvenes, adolescentes y niños toda la pornografía, la violencia, la cosificación de la mujer y la desnaturalización de las relaciones sexuales de la que se alimenta el fenómeno de las manadas. El móvil, ese arma de destrucción masiva que ahora llevan ya niños de seis y siete años porque los padres dicen que lo necesitan para tenerlos controlados, en una flagrante e irresponsable contradicción. Cualquier tiempo pasado no fue mejor, eso es sólo una impresión propia de quien se hace mayor y ve que ya acumula más vida por detrás que la que le queda por delante. Pero sin caer en la mitificación de épocas pretéritas sí que habría que reflexionar acerca de por qué se producen estos ataques en grupo, qué educación han recibido los autores, en qué ambiente han crecido, de dónde eran, de qué extracción social, qué infancia han tenido. Y finalmente, cómo llegó a instalarse en sus mentes enfermas la idea de que abusar en grupo de una mujer puede ser algo divertido a compartir en las redes. Ellos, por supuesto, son los culpables y deben pagar por su delito, pero responsables hay muchos. Piénsenlo cuando le entreguen a su hijo de once años un teléfono móvil con acceso a internet.