SAN MAMÉS, LA CATEDRAL

El partido era sábado a las 4 de la tarde, buen día y buena hora para aprovechar el fin de semana y viajar hasta Bilbao. Esta ciudad siempre merece la pena. Y sí, hasta allí que nos fuimos Manolo, Pablo, Gonzalo, Álvaro, Manu y yo, convencidos que en San Mamés empezaría la remontada. Volvimos con una nueva decepción. Pero esta vez la decepción fue menor que en otras ocasiones, porque visitar la catedral del fútbol es una experiencia única.

Hoy no voy a hablar del partido, no vale la pena, ya se ha dicho todo. Es más de lo mismo y estoy muy cansada de esta situación. Hoy quiero hablar de fútbol, pero fútbol de verdad, fútbol en mayúsculas. Y en San Mamés el fútbol alcanza su máxima expresión. Ya por fuera, al ver el estadio enclavado en pleno centro de la cuidad te das cuenta de lo que nos espera dentro.

Y efectivamente, ¡un estadio majestuoso! Estuve en el viejo San Mamés hace años y también allí se vivía el fútbol con pasión, pero en este todo lo que le rodea resulta extremadamente bello y emocionante. ¡Y qué decir de la afición del Athletic! Señorío y elegancia. ¡Cómo viven el fútbol y cómo respetan a la afición contraria! En San Mamés puedes llevar tu camiseta o tu bufanda con los colores de tu equipo que nadie te dirá nada. Al contrario, te dan conversación y te desean suerte. Alguno hasta nos dijo, «qué moral tenéis para venir desde Valencia a ver esto. Os gusta sufrir como a nosotros». Yo le contesté: «Sólo por ver este estadio vale la pena las horas de viaje, la lluvia y el frío».

Cuando veo este estadio me viene a la cabeza el nuevo estadio del Valencia y no puedo más que sentir envidia sana de como un club ha sabido pasar de la historia a la modernidad, del pasado al futuro en muy poco tiempo y sin perder nada de su idiosincrasia. El nuevo San Mamés sigue siendo un estadio lleno de historia y de pasión y sus aficionados son gente de bien que saben de fútbol. Les deseo suerte y ya les digo que volveré el año que viene. ¡Aúpa Athletic!

Y como he dicho no hablaré del partido pero no me puedo resistir a comentar algo. A ver Marcelino, el equipo SÍ está en crisis. Negarlo es no querer ver la realidad. En la temporada pasada, en la jornada 10, teníamos 24 puntos, 27 goles a favor y 11 en contra. Esta temporada, en la misma jornada, llevamos 11 puntos, 7 goles a favor y 8 en contra. Si esto no es crisis, ¿qué es?

Parejo sigue sin aparecer y Rodrigo sin estar. Se merece ser capitán quien se gana ese honor. Ahí lo dejo. Y míster, atrévase con Kangin Lee y dé una oportunidad a los más jóvenes que vienen pisando fuerte y demostrando su calidad.

Y la vida sigue igual...