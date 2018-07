Malversar parece venial

La decisión de un tribunal de «ese land alemán de nombre impronunciable» -como se excusan algunos por no atreverse a decir Schleswig-Holstein- de avenirse a entregar a Carles Puigdemont a España pero sólo por malversación, no por rebelión, ha enfadado a unos, que lo ven poca cosa, y ha puesto en trance triunfal a otros, los de la causa independentista, porque entienden que es una victoria en toda regla para sus objetivos. Como si lo de malversar caudales públicos no fuera algo realmente muy gordo, de lo más grave. Aquí hay demasiada costumbre en tergiversar las cosas, excesiva habilidad en enrevesarlas y darles la vuelta, hasta hacerlas parecer que no son lo que son. Si un cargo público es aquel en quien delegamos la buena administración de lo que es de todos, y eso se manifiesta a través de sucesivas decisiones sobre la aplicación o el reparto del dinero público, el de todos, el de los impuestos, el delito de malversación no es moco de pavo, ni mucho menos un motivo de alegría para el acusado y sus correligionarios y simpatizantes. Más bien resulta, por el contrario, el resumen de una actuación política nefasta, la quiebra total del buen gobierno, que debía traducirse en la correcta administración de los caudales confiados. Sin embargo, por lo visto y oído, lo de malversar parece más bien venial, un pecado social menor. O así nos lo quieren hacer pasar. El mundo al revés. Porque en la otra parte, la de la rebelión, que rechaza el tribunal germano como causa de extradición, esa misma decisión ha colmado de gozo a los independentistas, que vienen a decir: «¿lo ven?, no fue rebelión». En todo caso porque les dan más categoría a unos jueces que a otros, según les convenga. Pero ¿si lo suyo no es rebelarse contra el orden legal, qué es, un entretenimiento? Le están quitando categoría a lo que buscan. A ver si van de broma.