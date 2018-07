MALVENDER LOS HUEVOS DE ORO

Pocas canciones italianas no suenan a verano. Adriano Celentano entonando «Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me» o Gino Paoli con su «Sapore di sale, sapore di mare». Quizás sea por eso que la pereza estival no tiene mejor melodía que el «Sensa fine», también de Paoli, y es la banda sonora de una de las comedias estivales más inteligentes, provocadoras y en la que triunfa el amor de una forma más inesperada. '¿Qué pasó entre mi padre y tu madre?' (Avantí!, 1973) reúne a un Jack Lemmon tremendo, a una fascinante Juliet Mills y a un Billy Wilder que volvía a demostrar tras la cámara que era un dios del séptimo arte, como le definió Fernando Trueba cuando ganó su premio Oscar en 1993.

Un alto ejecutivo acude a una pequeña isla italiana a recoger los restos de su padre, fallecido en un accidente de coche mientras pasaba el mes de agosto tomando las aguas del Mediterráneo, aparentemente en un entorno casi monástico. Su intención es volver de forma inmediata a Baltimore, organizar los funerales y recuperar su vida ordenada.

Sin embargo, sus planes se tuercen cuando descubre: la burocracia italiana; que su padre no murió sólo; y que allí no ejercía como puntal de la Iglesia Presbiteriana que le consideraban su familia, sus empleados y la ortodoxa sociedad baltimoriana. Muy al contrario, el ejecutivo va descubriendo entre la incredulidad, el rechazo y, por fin, la comprensión que Wendell Armbruster Senior era el perejil de todas las salsas y las fiestas del discreto Gran Hotel Excelsior de Ischia.

Por si una noche alguien pilla la película al vuelo por la tele o le sale inesperadamente entre las incorporaciones de Clásicos en su plataforma digital, no diré nada más. Eso sí, sólo que si los padres de los protagonistas habían repetido destino durante una década y sus hijos lo acaban comprendiendo perfectamente.

Sin embargo, este ejemplo de fidelidad turística es un anhelo que no parece cumplirse por las costas valencianas en la actualidad. Según la alianza turística Exceltur, los turistas se nos escapan. La recuperación de Túnez, Turquía o Egipto a precios sin competencia está llevándose a los turistas que se mueven por descuentos y tarifas, una vez atenuado el riesgo terrorista.

La solución no puede pasar ahora por una competencia a la baja, sino por la captación de un turista que esté dispuesto a pagar más por algo mejor. Como combustible para esa nueva singladura está todo lo logrado y aprendido en los últimos años, como ha hecho esta semana Carlos Bertomeu al aliar su compañía Air Nostrum con la irlandesa Cityjet para formar la mayor aerolínea regional de Europa. Si no, el riesgo que se corre es hacer un caldo con la gallina de los huevos de oro y malvender por cuatro duros su generoso producto.