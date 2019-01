La Malva-rosa per al poble! Una pica en Flandes Adiós para siempre al sueño de convertir el golfo de Valencia en un bulevar. Adiós a los paisajes de Sorolla y Blasco Ibáñez ESTEBAN GONZÁLEZ PONS Lunes, 28 enero 2019, 09:26

Los socialistas han empezado su campaña electoral en Valencia prometiendo un túnel gigante para camiones cargados de contenedores que después de sumergirse en el mar por delante de la Pepica y la Marcelina volverá a la superficie a la altura de Port Saplaya o de La Pobla de Farnals. Y ampliar así el puerto por el norte, esto es por encima de la Malvarrosa. Este proyecto salvaje conlleva destrozar la línea de playa y la huerta desde Valencia hasta Sagunto, primero con ese túnel sucio y luego con la ampliación de la autovía y el incremento de tráfico pesado por la huerta. Adiós para siempre al sueño de convertir el golfo de Valencia en un bulevar. Adiós a la vida limpia de los municipios y urbanizaciones del norte de la ciudad. Adiós a los paisajes de Sorolla y Blasco Ibáñez. Adiós al mar Mediterráneo. Los mismos que olvidaron el Cabanyal, ahora quieren demoler la Malvarrosa.

He pasado la semana en Rotterdam y lo que he visto no lo quiero ni loco para Valencia. Allí se ha consentido que toda la ciudad sea muelle de carga y descarga porque tras II Guerra Mundial aquello quedó arrasado y se reconstruyó como puerto. Rotterdam es un puerto que tiene una ciudad y Valencia una ciudad que tiene un puerto, justo lo contrario. Ya sé que el puerto de Valencia va muy bien y que emplea a mucha gente, pero también tengo claro que ampliarlo significa un sacrificio ecológicamente inasumible. No se debe cambiar el azul del mar por el negro del tráfico de un túnel, por más empleos de descargadores de barcos mal pagados que se puedan crear, ya que esos nuevos puestos de trabajo del puerto no serían de ingeniero naval ni de biólogo marino. El futuro está en la inteligencia artificial y la tecnología, no en vaciar cargueros (tarea que por cierto dentro de muy poco también harán robots). ¿No íbamos a ser Silicon Valley? ¿Cuándo hemos cambiado eso por la fachada marítima de Hong Kong? ¿Qué me he perdido? ¿Qué intereses hay detrás de este crimen paisajístico?

Nuestro puerto siempre fue para exportar lo que producimos en Valencia y no para importar lo que se consume en Polonia. No es lo mismo ser la puerta de salida de una economía activa que la puerta de entrada de un mercado ajeno. Yo quiero ganarle a Barcelona por innovación, por diseño, por cosmopolitismo, por modernidad, por tener mejor playa y no por un puerto más grande. ¿Se asentará la riqueza del futuro donde estén los puertos monstruosos o donde haya un puerto suficiente combinado con un paisaje intacto?

Hace años fui el primero en oponerme a que se extrajera petróleo frente a la playa de El Saler y hoy me opongo con todas mis fuerzas a que se destruya la Malvarrosa con un túnel para camiones de contenedores y otra plataforma portuaria. Enterrar la Malvarrosa y la huerta bajo vías de tren y asfalto es convertir Valencia en un inmenso polígono industrial. Yo voto no.