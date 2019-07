Malú y los temblores

El presidente Bartlet de 'El Ala Oeste' tenía esclerosis múltiple diagnosticada seis años antes de ser elegido. Pero lo ocultó. Los presidentes de EE UU reales, y no tan ideales, han estado enfermos y se ha ocultado. Wilson, Roosevelt, Kennedy. Tras el último temblor de Merkel siguen las especulaciones y las consultas a médicos que no la tratan: frío, agotamiento, párkinson, esclerosis... Merkel dice que tiene que vivir con eso durante un tiempo. ¿Con qué? La vida privada no es sagrada en los políticos. Voy a decir entorno, palabra multiusos. Podría decir directora de comunicación, jefe de prensa o similar. Pues el entorno, la directora, el jefe o el similar ha llamado a periodistas (directores de periódicos y otros) para recriminarles que hablaran de la vida privada de Albert Rivera. O sea, de Malú (antes de la gastroenteritis). El ciudadano tiene tanto derecho a saber de Malú como de los temblores. Y si no, te dedicas a otra cosa.