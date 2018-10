Maltrato al mayor

No saben su nombre pero en la farmacia cercana a su casa intuyen que padece Alzhéimer y que, sin embargo, vive sola. En cuanto la ven desorientada, llaman al hijo que, cuando llega, le pega cuatro gritos y le echa la culpa. El otro día una vecina, harta de la misma escena repetida, llamó a la policía local que, con paciencia, le fue preguntando un cuestionario inviable para una persona con demencia. No hubo manera de saber cómo se había hecho el moratón que llevaba en la cara. Para cuando el hijo llegó, la policía ya había resuelto llevarla al hospital y activar el protocolo de abandono. Hay abandonos en familia y hay maltratos sin golpes. Los adultos mayores saben mucho de eso. En Andalucía y la Comunidad Valenciana, especialmente, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.

El problema es que se trata de una violencia doméstica que no provoca el escándalo que nos produce el machismo asesino y su terrible cifra de víctimas por el hecho de ser mujeres. Sin embargo, hay elementos comunes en su génesis que deberíamos estar analizando, atajando y persiguiendo: el desprecio, el terror y la violencia. El desprecio del otro en razón de una condición por la que se le ve inferior es la base del maltrato. En este caso no es el género sino la edad. Igual que un machista ve inferior a la mujer, la «gerontofobia» desprecia al anciano porque su edad le impide estar en las mismas condiciones físicas o psíquicas de quien le habla. A veces, el origen de esa fobia es la rabia de ver a un familiar perdiendo facultades, la incomodidad de saberlo dependiente de uno o el miedo que anticipa el futuro. El hijo que abronca a la madre demente por haber salido de casa no es capaz de ver que no es fruto del capricho o de las ganas de fastidiarle un domingo sino un problema que ella vive con angustia.

El segundo elemento común al odio machista es el terror. Hay hijos que someten psicológicamente a un anciano desamparado, desorientado y sin fuerzas. Es maltrato psicológico que, en lugar de comprender, tener paciencia y explicar una y mil veces lo que no entiende el mayor, le grita, le insulta, le muestra sus fallos y le amenaza si sigue cometiéndolos. Es un comportamiento tan denunciable como el del hombre que insulta y agrede verbalmente a su mujer. El tercer factor es la violencia, el abuso de superioridad, la agresión como forma de resolver el problema o desahogar la frustración de tener que convivir con un dependiente. Esa violencia que nos debería activar, movilizar e indignar tanto como lo hace la ejercida contra la mujer. Sin embargo, en este caso no hay asociaciones de defensa del mayor agredido ni una fecha para recordar esa lacra ni exigencias a las autoridades de más recursos para erradicarla. Algún día, la palabra del año será «gerontofobia» como el año pasado fue «aporofobia», porque son doblemente maltratados: por sus hijos y por una sociedad acomodaticia.