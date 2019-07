Malos tiempos

Menudos días llevamos. Tenemos un circo montado a varias pistas que está resultando insufrible por momentos. Hacía mucho que no asistíamos a un espectáculo tan lamentable. Diversos frentes abiertos y a cual menos edificante. El bloqueo institucional, el despecho, las venganzas y las marrullerías emergen como nuevas armas en la gestión pública y los contribuyentes merecen mayor respeto con su dinero y con su tiempo. Y los políticos, también.

Vivimos en una permanente incertidumbre donde nada termina de cerrarse, ni siquiera en el ayuntamiento de Valencia. Una madeja tan liada que impide ponerse a trabajar en los verdaderos problemas de la gente. Una pérdida de tiempo tan innecesaria como prescindible. Nos pasamos tanto tiempo con la paja que nunca llegamos al trigo. Andamos tan distraídos con la superficie con el espectáculo, que nos perdemos lo realmente importante.

Si empezamos por la investidura de Sánchez, da igual el papel que vaya a tener Iglesias, el PNV o los independentistas. No importa si Rivera va o no a nuevas conversaciones, ni sirven de nada los reproches cruzados. Da lo mismo si el presidente en funciones, 'el inmovilista', pone cara de no haber roto un plato en la primera entrevista que concede en dos meses. De sus declaraciones destaca su insistencia 'actual' en que gobierne la lista más votada y su relajación a la hora de buscar una salida. Se comporta como si tuviera mayoría absoluta.

Pero no debemos despistarnos. Lo que importa es que se logren más síes que noes. La factura que haya que pagar es lo realmente valioso. Y en caso que no se llegue a buen puerto, tendremos una nueva convocatoria electoral y listo, que para eso el CIS ya le ha dado una alegría a los asesores de Moncloa. Y así podríamos seguir in eternum con amagos de elecciones cada dos por tres.

De momento, el papelón ya se ha vivido en Murcia y Madrid, donde las tres formaciones de derechas viven un 'Falcon Crest' que ya quisiera para sí Angela Channing. No son pocas las voces que advierten de los nuevos modos que han llegado de la mano de Vox. Este es el sofisma: Si tú me la juegas en la alcaldía de Madrid, yo me vengo quitándote el gobierno de Murcia. La popular Díaz Ayuso podría ser la próxima víctima. Una suerte de Monopoly donde las instituciones públicas -únicas depositarias de la voluntad popular- parecen un cortijo. Que le pregunten al alcalde de Pilar de la Horadada que nada más llegar ha subido el sueldo a todo el gobierno. En su caso el aumento es del 160%.

Mientras nos dejan caer que tendremos nuevas elecciones generales en noviembre, cabe recordar que los ciudadanos ya hemos cumplido de sobra con nuestro trabajo votando cinco comicios en apenas un mes. Desde que los diputados recogieron sus actas ¿pueden decir ellos lo mismo?