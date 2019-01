LO MALO DE ELEGIR

Pregunto: ¿Si hubiese estado en nuestra mano habríamos permitido que el personaje de Walter White se comportase como lo hizo con la novia de Jesse en la segunda temporada de 'Breaking Bad'? ¿Si nos hubiesen dado la opción habríamos permitido que Charlie en 'Perdidos' se encerrase en la estación submarina antes de advertir que el barco que se dirigía a la isla no era el de Penny? ¿Si el espectador hubiera tenido la potestad para elegir se habría compadecido de Ned Stark en 'Juego de Tronos'?

Afortunadamente el público ha sido -hemos sido- un sujeto pasivo ante las mejores series estrenadas en los últimos años. Nuestra labor se ha limitado a disfrutar o sufrir con lo que ocurría en la pantalla, sin opción a cambiar ninguna trama, por rabia o impotencia que nos generase. Las únicas decisiones que nos han permitido tomar concernían al modo de consumo: verlas de noche o de día, sentados o de pie, solos o acompañados, con el estómago vacío o lleno. Y digo afortunadamente porque eso nos libraba de quebraderos de cabeza, cargos de conciencia y sustos.

Hasta que Charlie Brooker decidió dar un paso más allá. Ya sé que hubo experimentos anteriores, pero si lo hace el creador de 'Black Mirror' todo toma otra dimensión, reconozcámoslo. Y lo hizo. Brooker nos dio la oportunidad de formar parte del proceso, nos convirtió en espectadores activos. Como si no tuviéramos suficiente con tomar decisiones en nuestra vida (y equivocarnos sin cesar), que también nos invitaban a hacerlo en un terreno para el que no hemos recibido cualificación ninguna, por mucho que todos llevemos un entrenador, un médico y un guionista dentro.

Y así nos enfrentamos a la experiencia de 'Bandersnatch', con la inquietud de saber si las alternativas elegidas eran las más adecuadas para el relato, con el sinsabor de tener que ordenar una ejecución con absoluta sangre fría, con el temor de que el episodio se acabe en menos que cante un gallo por escoger la ruta errónea. No necesitábamos pasar por esto. Dejemos que sean los guionistas los que se encarguen de esta parcela de nuestra vida. Y no les diría yo que no si quisieran hacerlo con otras...