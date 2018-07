Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos, como del pasmoso silencio de los bondadosos». Esta frase de Martin Luther King me ha hecho reflexionar muchas veces. Por ejemplo, al repasar las noticias del día o de la semana: ocupan más titulares los crímenes, que los actos de solidaridad, de bondad. Y uno recuerda aquello de que la noticia no es que un perro muerda a un hombre sino que un hombre muerda a un perro. Quizás sea ese lema el culpable de que los asesinatos, homicidios, trata de mujeres, pedofilia, etc., ocupen lugar central. Sin embargo, a mi me preocupa algo más. Que esos actos criminales se presenten de un modo que calificaría de comprensivo. Me explicaré. Un hombre se ahorca, y su mujer y sus dos hijos de tres y cinco años aparecen muertos, y, según el informe forense, muertos por estrangulamiento. ¿Y tenemos miedo de hablar de maldad? Un hombre asesina a tres personas, si eso no es expresión de la maldad a la que puede llegar un ser humano... ¡apaga y vámonos! No digo yo que los titulares digan: la maldad de un hombre... pero sí digo dos cosas: una, que la maldad vive entre nosotros y hasta en nosotros; y que guardar silencio ante la presencia de la maldad no es ser bondadoso, es engañarnos a nosotros mismos y a la sociedad: el mal se extirpa, no se oculta.

Cierto es que la audiencia manda. Y cierto es también que centrarse en la solidaridad de los ciudadanos y no en el morbo que acompaña las acciones criminales no llama la atención de los ciudadanos. Un ejemplo: rescate heroico de los niños tailandeses atrapados en una cueva. Todos atentos a su rescate. ¡Todos atentos porque la muerte acechaba a buzos y a los niños! Yo me quedo con la bondad monda y lironda.