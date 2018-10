LA MALA EDUCACIÓN

Esta semana hemos vivido un episodio que viene a demostrar, por enésima ocasión, que la política y el fútbol son agua y aceite. El político, cuando no se mete a financiar clubes de fútbol con dinero público y el resultado que todos conocemos, aprovecha la mínima oportunidad para colarse en la actualidad futbolera con la intención de aprovechar el altavoz que proporciona, pero en la mayoría de las ocasiones sale escaldado y siempre retratado. La polémica entre Valencia y Hércules no pasa, o no debería pasar, de una disputa entre Clubes vecinos sustentada en dos hechos erráticos: primero el Hércules falla al no hacer saber a sus aficionados que no podrían comprar entradas en Valencia más allá de las 275 localidades que han recibido y ha distribuido el propio club alicantino y después falla el Valencia al incurrir en la enorme torpeza de 'cribar' la venta de entradas en función del DNI. Cada uno debería 'apechugar' con su parte de responsabilidad, pero nadie da su brazo a torcer y para apagar el fuego con gasolina qué mejor que un político con ansia de notoriedad. En ese ejercicio demagógico en el que muchos de los de su profesión viven instalados, hay formas y formas. Desde la desinformación, el Conseller de Cultura y Deportes -igual que había hecho su jefa meses atrás a cuenta de un encuentro de fútbol femenino- eleva su queja y deja su mensaje en Twitter para ganar el aplauso de una de las partes. Oportunista y demagogo, pero dentro de los parámetros mínimos de educación exigibles. La Concejala de Deportes del Ayuntamiento de Alicante, en busca de la aprobación del herculanismo militante, hace lo propio. Con la misma desinformación pero, como en el caso del Conseller, sin faltar al respeto. Hasta que aparece en escena el exalcalde de Alicante. Don Gabriel Echávarri, que así se titula el personaje, perpetra un artículo incendiario en el que, además de explicar los motivos de su protesta -absolutamente legítima- se permite la ligereza de faltar gravemente al respeto al Valencia con aseveraciones como: «Un club históricamente acomplejado... que deambula en una clase media con ínfulas de gloria que nunca llega». Vomitivo. Desconozco si este caballero sigue considerándose político porque tuvo que dejar la alcaldía por razones que no vienen al caso. Lo que sí sé es que, al tiempo que perdió la condición de alcalde de una ciudad fantástica, se dejó por el camino la buena educación. Posiblemente haya recibido la palmadita en la espalda de los más radicales del Rico Pérez pero ni él ni ellos representan a la gran afición del Hércules, que es un gran club y ojalá algún día recupere el lugar que le permita retomar la rivalidad deportiva con el Elche, Valencia, Villarreal o Levante. De momento está, lamentablemente, muy lejos de ello e imagino que no es culpa del taquillero de la ciudad deportiva de Paterna.