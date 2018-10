M'AGRADAVA MOLT L'AUTUMNE

Va escriure molt encertadament el poeta Stanley Horowitz : «L'hivern és un aiguafort; la primavera, una aquarela; l'estiu, una pintura a l'oli, i, l'autumne, un mosaïc fet dels tres ya dits.» Com també Albert Camus al dir: «L'autumne és una segon primavera en la que cada fulla és una flor.» Pero no era per això per lo que m'agradava l'autumne. Era perque, llavors, solia tindre les meues vacacions, no feya tanta calor i eren les festes patronals del poble. Ocasió tenia per a reunir-me en els amics aquells que deixava oblidats tot l'any per treballar de nit i també els dumenges. Enyorava el temps de chiquet, quan passava més hores fora que dins de casa. I és que yo, com atres menuts, acabada la classe era en el carrer a on estava, fins que la pancha me feya cosquerelles dient que era hora de dinar, berenar o sopar. Clar que com els pares no nos volien vore ociosos te convidaven a que ajudares al tio Ramón a plegar les armeles del secà de Bétera, les garrofes al yayo, en el terme de Museros, collir el raïm al tio Germà, que tenia una vinya en els Germanells (Massamagrell) o a un atre tio -dels molts que tenies en el teu carrer ya que a tots els majors els díem tios o ties, encara que no foren parents. Aixina que, si pensaves que en l'estiu estaries tranquil en el llit fins a que te despertara el gos o el gall del corral, te equivocaves. Perque calia ajudar a batusar els fesols o triar-los, tallar les creïlles per a plantar-les, collir brossa per als conills o la cabra, portar al camp el dinar del yayo per a que menjara de calent o fer algún que atre recadet, puix sempre a la yaya se li acabava el canonet de fil -i tenies que anar a ca la Ventureta- o a per un poal de cendra al forn a fi de que ella poguera fer el lleixiu per a la bugà de la semana. De tot açò que els dic crec que hui cap chiquet té tals obligacions. Aixina i tot crec que encara se divertíem més els menuts d'ahir que els d'ara.

Hui, que no plegue ya garrofes, quan me passege pels jardins de la ciutat note que, arribat l'autumne, fulles ne veus barbaritat. No sé si seran totes d'esta collita o de la passada, pero fan un lleig jaç en lloc d'una catifa agradable de fulles, ocres, dorades i marrons que, als chafar-les, pareixen plorar pel seu abandó i sa brutea.