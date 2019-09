Entre Magnani y Rapunzel

Todavía hay gente que te recuerda que Greta Thunberg tiene autismo. Que te informes y no seas bruta. El tabú y la delicadeza sobre su Asperger los pasamos hace tiempo, según la bolita se fue haciendo meteorito y su condición se unió al circo. Su última actuación en Nueva York como Anna Magnani interpretando a su amigo Tennessee Williams («¿Cómo os atrevéis?») no puede más que reafirmarnos en la convicción de que para tomarse en serio el problema del clima no pueden echarnos adolescentes furiosos. ¿Dónde están los científicos? ¿No hay alguno que sea buen comunicador? Claro que los hay. Luego habrá quien se queje, como Feijóo, de la política adolescente. Y tenemos a la Rapunzel del clima (¿han visto lo larguísimo que tiene el pelo?). Una niña a la que quienes tienen la responsabilidad (sus padres y otros) han convertido en el hazmerreír mundial (otros la jalean) haciendo poco favor al objeto de su indignación. Y mucho menos a ella.