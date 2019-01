LA MAGIA DE MESTALLA

No me he recuperado. Ustedes tampoco, seguro. La noche copera deja profundas cicatrices que recordaremos con el tiempo. Solo es una eliminatoria de cuartos de final, dicen algunos. Pero se equivocan. Lo vivido por el equipo y su grada ante el Getafe va mucho más allá. Es mucho más. Tras un año terrorífico, por fin se recuperó el orgullo de un equipo con su gente, la fuerza de un escudo y una historia legendaria que cumple 100 años y que se escribió siempre desde el hacer posible lo imposible: 'La voluntad de querer llegar', reza el lema del centenario del club. Y, efectivamente, eso fue lo que pasó. Lo que es, fue y será el Valencia. Querer llegar donde parece impensable. Minuto uno; cero uno. Minuto 60; cero uno. Llega el descuento; uno uno. Era casi imposible. Impensable. Pero, fíjense en el detalle, nadie se marchaba de Mestalla. Eran necesarios dos goles y, pese a lo descabellado de la gesta, la grada permanecía allí. Sujetando al equipo, empujándolo hacia el imposible. Creyendo en él otra vez. Y entonces surgió la magia. El 2-1 fue, en realidad, el gol decisivo. Quedaban 7 minutos. El ejército se puso en pie y Mestalla empezó a temblar. La última vez fue ante el Basilea. Era 2013. Y el tren del Getafe descarriló definitivamente. Arrinconado ya por los futbolistas la grada le noqueó. Llegó el tercero como habrían llegado dos más si hubieran sido necesarios. El gol lo metió Mestalla. Y de ahí la fusión en la calle al terminar la gran fiesta del césped. Porque ambas partes -jugadores y afición- se fundieron en un abrazo sincero. 'Yo estoy contigo y yo te lo agradezco', se dijeron sin palabras. Eso fue lo que pasó. No un pase a semifinales. Por medio Jürgen Klopp, pisotones a Kang In, Cata Díaz y la tangana final. Las imágenes son claras y el acta todavía más. Pagaran todos por sus actos. Y digo todos, incluyendo a Diakhaby, al que la justicia también debe llegar. ¿Y Marcelino? ¿Dónde queda Marcelino? No quiso salir al balcón. No quiso los focos. Se los cedió a sus futbolistas una vez más. Pero él ya había hecho su parte. La más valiente. Luchó contra sí mismo y eligió el riesgo. El camino difícil. El de morir por la eliminatoria con un once casi estelar. Jugándose las lesiones, la temporada, la Europa League y la liga. Todo o nada por un sueño. Quizá no el de Meriton pero sí el de su corazón futbolero: 53 años sin una final. Se lo pidió Mestalla. Se lo pedimos todos. Y nos regalo la valentía de la moneda al aire. Salió cara y ganó su partido; Bordalás a casa y él a semifinales. El Getafe fuera y su Valencia dentro. Damián KO y Rodrigo TOP. Y así todo. El sol tras una tormenta de seis meses. La luz de la ilusión de nuevo en el horizonte. La voluntad de querer llegar una vez más. El Valencia de los cien años. Os doy las gracias por volver.