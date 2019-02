UNA MADRUGADA

Tienes tanto sueño que empiezas a maldecir la alfombra roja. ¿Todavía no empieza?, preguntas. Las maldiciones se mezclan con la agonía evidente del que ha decidido quitarse horas de sueño para ver la gala de los Oscar. Y mira que en los últimos años no nos ha dado muchas alegrías. Pero, no sé, es una tradición. Creo que para muchos lo es. Es como si llegara la cena de Nochebuena y no tuvieras ganas de salir de la mesa camilla pero, claro, es Nochebuena y tienes que ir a cenar con la familia. Esas cosas no se pueden obviar como si nada.

La madrugada empieza pronto, antes incluso de que el reloj lo diga. Suele arrancar mientras das el primer mordisco al bocata de jamón y queso, cuando meditas qué película o programa ver. Una decisión importante, porque como la elección resulte aburrida, llega el sueño y, claro, hoy no se duerme. Lo mejor es coger el móvil y empezar a leer qué se cuece por Twitter. Porque, honestamente, lo más divertido de ver estas galas masivas sucede en las redes sociales. Hay algo extrañamente místico que hace que brote el ingenio instantáneo entre memes, frases creativas y, por supuesto, valoraciones con criterio. Y este año, que nos espera una gala peculiar, apuesto que tendremos toneladas de material para reír durante semanas.

¿Quién, en su sano juicio, optaría por quedarse despierto justo antes de arrancar una semana? El año pasado, un amigo que solía ver la gala me confesó que, por primera vez, había pasado de largo. Su jugada fue la siguiente: me acosté pronto y me levanté muy temprano, lo suficiente para poder ver los últimos premios en directo; luego un café y a trabajar. Pero, como les digo, hay algo imperativo. Algo que nubla el juicio de todos los que, como yo, tenemos hasta ganas de no dormir. De pasar la noche en vela hablando de películas. Aplaudiendo y lamentando a partes iguales. Luego, por la mañana, cuando la gente normal ve los resúmenes y se entera de los premios, sucede una cosa curiosísima: los sientes propios. Como si fueras parte de la gala, por la exclusividad de la noche. En fin, que nos vemos esta noche en la alfombra roja.