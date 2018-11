De Madrid a Paterna

Aprovechando la visita a Paterna del ministro de Fomento José Luis Ábalos, la secretaria general de los socialistas valencianos, Mercedes Caballero, ha propuesto que esa localidad albergue el museo de la memoria histórica. De esta forma, el socialismo valenciano ha decidido entrar en el debate sobre la exhumación de los restos de Franco y solidarizarse con la vicepresidenta Carmen Calvo para buscar una solución alternativa a la inhumación en la Catedral de la Almudena.

Aún no sabemos si todas las familias socialistas aceptarán esta propuesta porque puede resultar interesante que el presidente Puig y la candidata Gómez digan lo que piensan. Quizá no piensen lo mismo, y no solo por el hecho de que las familias del socialismo valenciano están divididas, sino por el hecho de que gran parte de los votantes socialistas no entienden por qué se ha colocado esta exhumación en el primer plano de la agenda política. Estos votantes ya comulgaron con las ruedas de molino de los gobiernos de Zapatero y aceptaron la solución que se propuso en el año 2011. Recordemos que se creó una comisión que planteó la resignificación del Valle de los Caídos como memorial de todas las víctimas de la guerra (in-)civil. Aquellos trabajos no fueron fáciles y se apeló al mágico concepto de 'resignificación' porque jurídica, administrativa y civilmente no se podía ir más lejos.

La exhumación era una posibilidad remota que exigía voluntad de diálogo y capacidad negociadora para hablar con la familia. Con la llegada al gobierno de nuevas familias socialistas que no habían participado en aquellas negociaciones y con la oposición interna de socialistas moderados, el gobierno de Sánchez ha hecho bandera de la exhumación y se ha metido en un atolladero. Buena muestra ha sido el lamentable papel que la Vicepresidenta ha desempeñado en el Vaticano. Poco trabajo le hubiera costado consultar a Mª Teresa Fernández de la Vega, Francisco Vázquez o Ramón Jáuregui para buscar la mediación de Pietro Parolin.

El problema no está en la falta de tacto que está demostrando el gobierno con este tema, tampoco en el desconocimiento de las propias familias socialistas que tienen relatos diferentes. El problema está en la voluntad de instrumentalizar el universo simbólico de concordia cívica con el que se trenzó la transición y redactó la Constitución. En este sentido, no se equivocan quienes afirman que hay un nuevo frente popular, populista y nacionalista, que nace de la frustración y la revancha. Un frente que se fraguó en aquellas conversaciones entre ETA y Rodríguez Zapatero, cuando aquellos se comprometían a no matar y éste a transformar moral, cultural y territorialmente a España. O las que mantuvo Otegui con Zapatero el pasado 8 de septiembre en el caserío de Txillare que facilitarán el apoyo del entorno etarra a la aprobación de los presupuestos.