CUANDO MADRID ESTORNUDA

No es literal, no tomé notas mientras lo escuchaba, pero ésta es más o menos la música del discurso matutino con el que uno de los comunicadores radiofónicos dedicados al deporte y más famosos de este país analizó los resultados de la primera jornada de la Liga de Campeones: el fútbol español ya no es lo que era, la Liga ha entrado en crisis, ya no pintamos lo mismo, de los tres equipos representativos (al parecer el Valencia no lo es, al menos para él, a pesar de haber sido finalista en dos ediciones) dos empataron, y por los pelos, y uno fue goleado e hizo el ridículo. A grandes rasgos, esto fue lo que transmitió a sus oyentes. Como es conocido, el Real Madrid cayó 3-0 ante el PSG, el FC Barcelona empató a cero con el Borussia Dortmund en Alemania y el Atlético de Madrid también empató pero en su caso a dos con la Juventus en el Metropolitano. Podríamos analizar y debatir si es tan desastroso que el Barça no pasara de la igualada en un terreno difícil, o si las tablas de los colchoneros no son para echarse a llorar, pero para qué, si en realidad todo viene condicionado por la abultada derrota de los de Zidane en París. En el análisis de este comentarista no entraba la variable de que un Valencia en crisis y en plena convulsión hubiera dado la campanada al ganar contra todo pronóstico (empezando por el mío) en Stamford Bridge, dejando además muy buenas sensaciones sobre el césped. Tampoco cuenta que estemos a mediados de septiembre, que se trate tan sólo de la primera jornada de la Champions, que quede mucha competición... Con una rotundidad pasmosa, con la firmeza y la convicción del juez severo y parcial que al escuchar el primer testimonio ya dicta mentalmente condena sin esperar pruebas ni dar paso a las defensas, el veredicto cayó como una pesada losa sobre la salud del fútbol español: ya no es el que era. ¡Plooooom! No es de extrañar por tanto que en la Castellana le estén buscando recambio al técnico galo o que en el Camp Nou se sigan preguntando si tras el desastre de Liverpool no deberían haber prescindido de los servicios de uno de los entrenadores más serios y competentes del fútbol europeo, Ernesto Valverde. Una jornada, un único partido vale para argumentar (es un decir) y construir aparentes teorías acerca de la crisis de los unos y de los otros y del hundimiento de la otrora todopoderosa Liga. Pedimos luego paciencia a los aficionados y mesura, prudencia y contención a los dirigentes, cuando desde los altavoces mediáticos (algunos más que otros, por supuesto) el mensaje que se manda es justamente el contrario. Deprisa, deprisa, todo de consumo rápido, usar y tirar. Y seguimos bajo la dictadura de aquella máxima del mundo del fútbol patrio según la cual cuando Madrid estornuda España entera se constipa.