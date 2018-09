Madres en otoño

Por fin tendremos un 'otoño caliente'. El aniversario del naufragio del proceso independentista catalán y la ruidosa lectura de las obras completas del presidente del gobierno, se han alineado con los pronósticos del cambio climático y comprobaremos el incremento de las temperaturas. También se incrementan los niveles de ruido y los representantes políticos dejan de tener la mente fría para dedicarse a lo que verdaderamente necesita la sociedad. Además de mejores empleos e instituciones más justas, los pueblos y ciudades de España están biológica y biográficamente envejecidos: sin niños, sin jóvenes, sin madres, sin ilusiones.

En el balance que hagamos de estas cuatro décadas de Constitución, no podemos presumir de políticas natalistas, ilusionantes y ejemplarizantes para las futuras generaciones. Ha sido una política de luces cortas donde la natalidad, la maternidad y los ideales han sido sacrificados en el altar administrativo de lo políticamente correcto. Por eso han tenido que surgir desde la propia sociedad civil instituciones que ayuden a la clase política a mirar la luna y dejar de fijarse en el dedo. Son rendijas utópicas que apuntan en la dirección de la vida de los otros y no de la vida propia, como pequeños oasis ninguneados en los presupuestos públicos municipales, autonómicos o estatales.

Una de las instituciones que ha tomado esta bandera de las luces largas es Redmadre. Sus responsables han aprovechado la llegada del otoño para hacer un balance de sus actuaciones y recordar públicamente que necesitamos tomarnos más en serio la maternidad. No solo porque a las políticas de apoyo, promoción y reconocimiento de la maternidad «ni están ni se las espera», sino porque el problema no está sólo en el apoyo material que las madres necesitan sino en abandono emocional, familiar y social en el que se encuentran. Casi el 60% tienen menos de 30 años, son extranjeras y no tienen apoyo de su pareja o entorno. Durante diez años, más de 18.000 embarazadas y madres vulnerables han pedido una ayuda que no era solo material. Lo más grave es que el derecho laboral, que regula contrataciones en empleadores públicos y privados, no se ha caracterizado por incentivar o reconocer la natalidad.

Son muy pocos los empleadores que buscan perfiles laborales de inteligencia maternal, es decir, de jóvenes embarazadas, de madres jóvenes o de mujeres dispuestas a realizar una carrera profesional que armonice trabajo y crianza. En lugar de atender al tipo de valores, destrezas y competencias profesionales que desarrolla una madre, el encefalograma plano de los gestores se fija solo en el tiempo físico de baja laboral, de sustitución y de ineficiencia sistémica que genera una embarazada. Esperando sustituirla en la próxima digitalización, sólo se fijan en lo que técnica y funcionalmente llaman «puesto de trabajo».