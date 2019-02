Una pareja formada por madre e hija es cosa seria. Miren a las asesinas de Isabel Carrasco. A partir de ahí todo puede ir a peor. Leo que otra madre e hija agredieron y encerraron a un profesor por no estar de acuerdo con la nota dada a la niña. En la Facultad de Económicas de la Universidad de Vigo, nada menos. En la universidad. ¿Pero qué clase de gentuza estamos educando? Bueno, educar es un decir. Las generaciones más preparadas para pegar a los profesores acompañadas de mamá. Primero lo encerraron. Él se escapó porque tenía otro juego de llaves y entonces la madre lo sujetó. La hija le atizó con un paraguas y le hizo una brecha en la nariz. En otro orden de desmanes, las agresiones machistas de menores se han disparado. Han aumentado un 45% los ataques de jóvenes de 14 a 17 años. La última, de esta edad, decapitada. Centenares de chicas en relaciones de riesgo no lo cuentan a un adulto. A veces, tener una madre de esas no es malo.